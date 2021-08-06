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خبراء يحسمون في مخارف المرضى من عمليات التخدير بعد التلقيح ضد كورونا

2021-08-06 / 7:52 مساءً
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هبة بريس ـ الرباط

وأوضحت الجمعية المغربية للإنعاش والتخدير ومعالجة الألم في بلاغ لها أن التلقيح ضد “كوفيد 19” لا يعتبر من موانع الجراحة، مشيرة إلى أنه يمكن إجراء جميع العمليات الجراحية أو الاستكشافات التشخيصية اللازمة تحت التخدير الموضعي أو المحلي أو العام بغض النظر عن المدة بينها وبين التلقيح.

وأشار المصدر ذاته، إلى أن الاستشارة الطبية السابقة للتخدير تجعل من الممكن تقييم حالة المريض المرشح للتدخل الجراحي أو التشخيصي واكتشاف المضاعفات المحتملة النادرة المرتبطة بالتلقيح.

وسجلت الجمعية على أنه لا توجد آثار ضارة في ممارسة التخدير العام أو المحلي أو الموضعي، وبشكل خاص العناية بالأسنان، فيما يتعلق بالمرضى الذين تم تلقيحهم مؤخرا.

وطالبت الجمعية بضرورة الامتثال لتوصيات الممارسة الجيدة المتعلقة بسلامة التخدير بشكل عام وخاصة الحالات المشتبه فيها أو المؤكدة لكورونا

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تعليق واحد

  1. من اين لهم بالخبرة والموضوع برمته لا يتعدى السنة والنصف بينما العالم باسره لاتقل فيه التجارب السريرية للقاحات عن الخمسة سنوات

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