الأحرار يحقق في فيديو لأحد مرشحيه يعرض “رشوة” على المواطنين بكلميم

هبة بريس ـ الرباط

فتح حزب حزب التجمع الوطني للأحرار تحقيقا في شريط فيديو يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي لمرشح وكيل لائحة الحزب في انتخابات الغرف المهنية بكلميم كان يظهر في الشريط وهو يعرض رشوة على أحد المواطنين.

“ومما جاء في بلاغ الأحرار، “نعلن للرأي العام بأنه بعد الإطلاع على محتوى هذا الفيديو، تقرر فتح تحقيق في وقائع هذه النازلة على مستوى هياكل الحزب المختصة لاتخاذ التدابير اللازمة بناء على النتائج التي سيسفر عنها هذا التحقيق”.

وشدد حزب التجمع الوطني للأحرار، أنه “في انتظار نتائج هذا التحقيق تقرر تجميد عضوية المرشح بشكل احترازي”

ما رأيك؟ المجموع 7 آراء 6 1