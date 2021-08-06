الصورة من الارشيف

الأحرار يحقق في فيديو لأحد مرشحيه يعرض “رشوة” على المواطنين بكلميم

2021-08-06 / 7:14 مساءً
1
هبة بريس ـ الرباط

فتح حزب حزب التجمع الوطني للأحرار تحقيقا في شريط فيديو يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي لمرشح وكيل لائحة الحزب في انتخابات الغرف المهنية بكلميم كان يظهر في الشريط وهو يعرض رشوة على أحد المواطنين.

“ومما جاء في بلاغ الأحرار، “نعلن للرأي العام بأنه بعد الإطلاع على محتوى هذا الفيديو، تقرر فتح تحقيق في وقائع هذه النازلة على مستوى هياكل الحزب المختصة لاتخاذ التدابير اللازمة بناء على النتائج التي سيسفر عنها هذا التحقيق”.

وشدد حزب التجمع الوطني للأحرار، أنه “في انتظار نتائج هذا التحقيق تقرر تجميد عضوية المرشح بشكل احترازي”

ما رأيك؟
المجموع 7 آراء
6

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of أضرم النار بجسده احتجاجا على حجز عربته.. وفاة شاب “سيدي بنور”

أضرم النار بجسده احتجاجا على حجز عربته.. وفاة شاب…

2021-08-07 / 6:20 مساءً
Photo of صادم.. 10.609 إصابة و92 حالة وفاة بكورونا خلال 24 ساعة

صادم.. 10.609 إصابة و92 حالة وفاة بكورونا خلال 24…

2021-08-07 / 4:52 مساءً
Photo of سابقة.. موظف يؤرخ لمساره المهني بعدد أقلامه الجافة

سابقة.. موظف يؤرخ لمساره المهني بعدد أقلامه الجافة

2021-08-07 / 3:20 مساءً
Photo of ابتداء من 9 غشت.. الطلبة ومتدربو التكوين المهني مدعوون إلى التلقيح

ابتداء من 9 غشت.. الطلبة ومتدربو التكوين المهني مدعوون…

2021-08-07 / 1:28 مساءً
Photo of 20 سنة فما فوق.. توسيع الفئة المستهدفة بالتلقيح ضد كورونا

20 سنة فما فوق.. توسيع الفئة المستهدفة بالتلقيح ضد…

2021-08-07 / 10:25 صباحًا
Photo of طقس السبت.. أجواء حارة بمعظم مناطق المملكة

طقس السبت.. أجواء حارة بمعظم مناطق المملكة

2021-08-07 / 9:14 صباحًا
Photo of رشيد الفايق منسق الاحرار بفاس يفوز بمقعد غرفة الفلاحة لجماعة أولاد الطيب

رشيد الفايق منسق الاحرار بفاس يفوز بمقعد غرفة الفلاحة…

2021-08-07 / 12:16 صباحًا
Photo of هذه النتائج الشبه نهائية للغرف المهنية بتزنيت واشتوكة وطاطا

هذه النتائج الشبه نهائية للغرف المهنية بتزنيت واشتوكة وطاطا

2021-08-06 / 11:58 مساءً
Photo of بعد ظهوره في فيديو إرشاء ..وضع وكيل لائحة “الأحرار” بكلميم رهن الإعتقال الإحتياطي

بعد ظهوره في فيديو إرشاء ..وضع وكيل لائحة “الأحرار”…

2021-08-06 / 11:25 مساءً
Photo of إسبانيا “تدق ناقوس الخطر” بسبب تهديد مغربي “لا يمكن إيقافه”

إسبانيا “تدق ناقوس الخطر” بسبب تهديد مغربي “لا يمكن…

2021-08-06 / 11:12 مساءً

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق