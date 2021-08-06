الأميركية أليسون فيليكس

الأميركية إليسون فيليكس تصنع التاريخ بميدالية أولمبية عاشرة

2021-08-06 / 6:58 مساءً
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هبة بريس ـ وكالات

بعد حصولها على المرتبة الثالثة في سباق 400 متر، أصبحت العداءة وبطلة رياضة الساحة والميدان الأميركية أليسون فيليكس، أكثر امرأة حاصلة على ميداليات أولمبية بتاريخ اللعبة، وتساوت مع صاحب الرقم القياسي من الرجال، مواطنها كارل لويس، الذي فاز هو الآخر بعشر ميداليات.

البرونز حل ضيفا للمرة الأولى في خزانة فيليكس للميداليات الأولمبية، بعد ست ميداليات ذهبية، وثلاث فضيات، لكن هذه الميدالية مميزة أيضا لسبب خاص، لكونها الميدالية الأولى التي تحصل عليها فيليكس، المدافعة عن حقوق الرياضيات والنساء الحوامل، بعد أن أصبحت أما.

وفي عام 2018، ولدت ابنة فيليكس الأولى بعملية قيصرية، وقتها تعسرت ولادة الرياضية البطلة، حتى قلق الفريق الطبي على حياتها وحياة الجنين.

تبلغ فيليكس 35 عاما من العمر، وقد تنافست ضد عداءات بعضهن أصغر منها بعشرة أعوام. وتفوقت عليهن.

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