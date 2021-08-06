أكادير :التجمعي ” سرود” يفوز بمقعد الأنشطة الساحلية

ع اللطيف بركة : هبة بريس

ع اللطيف بركة : هبة بريس

كشفت مصادر مطلعة ل ” هبة بريس” عن فوز التجمعي “عبد الرحمان سرود” بالمقعد المخصص لانتخابات أعضاء غرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى عن دائرة أكادير اداوتنان، في صنف الأنشطة الساحلية.

وكان سرود هو المرشح الوحيد لصنف الانشطة الساحلية، مما يتطلب مشاركة اكثر من 25 في المائة في اللوائح الانتخابية المخصصة لهذا الصنف برسم انتخابات غرفة الصيد البحري التي جرت اليوم الجمعة 6 غشت الجاري.

وذكر مصدر مطلع، ان نسبة المشاركة كانت قياسية وصلت الى مائة في المائة في انتخابات الغرفة صنف الانشطة الساحلية .

ومن المنتظر، أن يتم الاعلان بشكل رسمي عن نتائج انتخابات الغرف المهنية مساء اليوم الجمعة.

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