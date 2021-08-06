عبيابة : الجزائر غير مستعدة للتعامل مع العرض السياسي الاستراتيجي للمغرب
قال الناطق باسم الحكومة المغربية السابق، الدكتور حسن عبيابة، إن الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى 22 لعيد العرش يعتبر فرصة لدولة الجزائر الشقيقة لإعادة العلاقات بين البلدين وبداية صفحة جديدة.
وأضاف: “أن تخصيص الملك جزءا هاما لخطاب العرش عن دعوة الجزائر إلى فتح مستقبل جديد مع المغرب هو مبادرة تاريخية، عبرت كل الحدود المغلقة والخلافات القائمة، إدراكًا من المغرب أن ما مر من الوقت كان هدرا للتنمية وخسارة كبيرة البلدين على أكثر من مستوى، وأنه يجب على الأشقاء في الجزائر أن يدركوا أن فتح الحدود مع المغرب وإعادة العلاقة الطبيعية بين البلدين هي جزء من حل مشكل الجزائر الجديدة، وستكون جرأة لتغيير سياسية الجوار في النظام السياسي الجزائري”.
وأوضح إن الجزائر غير مستعدة للتعامل مع هذا العرض السياسي الاستراتيجي الكبير، الذي أقترحه الملك بحمولته التاريخية والسياسية.
وتابع بقوله: “مؤسسات الدولة الجزائرية تعاني من ضعف في المشروعية السياسية، فالانتخابات الرئاسية والانتخابات البرلمانية مرت بدون ناخبين، والشعب الجزائري قاطع الانتخابات جماعيا، وبالتالي فإن السياسية المركزية للجزائر ضعيفة لا تسطيع اتخاذ قرار تاريخي ومسايرة المغرب الذي يتمتع بقوة سياسية مركزية قوية تمكنه من أخذ القرارات في الوقت المناسب، والتعامل مع الأحداث الدولية بوعي ويقظة في نفس الوقت”.
ومضى يقول لسبونتيك : “الجزائر تورطت في تبني جبهة البوليساريو، ولم تتمكن من التخلص منها في الوقت المناسب اعتقادا منها أن مشروع جبهة البوليساريو سيرى النور في يوم من الأيام، في حين أن معمر القدافي كان ذكيا عندما فطن بأن مشروع جبهة البوليساريو فشل، وتخلى عن دعمه، وهو الداعم له في البداية”.
تعليق واحد
مجرد تساؤل.
1- لماذا يخاطب الملك مؤسسات ضعيفة غير شرعية لا تستطيع اتخاذ قرار تاريخي !!!؟؟؟
جاء في المقال ما نصه:
أقتبس:“مؤسسات الدولة الجزائرية تعاني من ضعف في المشروعية السياسية، فالانتخابات الرئاسية والانتخابات البرلمانية مرت بدون ناخبين، والشعب الجزائري قاطع الانتخابات جماعيا، وبالتالي فإن السياسية المركزية للجزائر ضعيفة لا تستطيع اتخاذ قرار تاريخي” انتهى الاقتباس.
2- هل المغرب يريد أن يكافئ الجزائر !!!؟؟؟
جاء في المقال على لسان صاحبه الناطق باسم الحكومة المغربية السابق، الدكتور حسن عبيابة ما نصه:
“وأنه يجب على الأشقاء في الجزائر أن يدركوا أن فتح الحدود مع المغرب وإعادة العلاقة الطبيعية بين البلدين هي جزء من حل مشكل الجزائر الجديدة” انتهى الاقتباس.
الجزائر التي يصفها الملك وبوريطة بعدوة الوحدة الوطنية وقنصل المغرب في وهران بالبلاد العدو وعمر هلال بالبلد المحتل ووسائل الإعلام بجارة السوء أما المغربيين فيصفونها بأوصاف لم يتجرأ الكيان الصهيوني التفوه بهم.
ربما المغرب يريد أن يكافئ الجزائر على عداوتها وموقفها الداعم للجبهة الانفصالية التي تريد تقسيم المغرب ويريد حل مشاكلها حتى تستمر في دعم جهود التقسيم.
والله أصبحت أشفق على المحللين والخبراء المغربيين، وبسببهم وليس بسبب الجزائر عجز أن ينتصر على جبهة وهمية وشرذمة إرهابية منذ نصف قرن وعجز عن فك شفرتها، وأجبرته على الارتماء في أحضان بني صهيون للإستقواء بهم، ودفعته لقذف أطفاله في البحر واستغلالهم سياسيا عسى أن تغير الدول مواقفها من موضوع الصحراء، وأفقدته أعصابه فجعلته يخاصم العالم ويرى الكل عدوه له، منهم دولا كان يعتبرها حليفة فوق العادة كموريتانيا فرنسا إسبانيا ألمانيا البرلمان الأوروبي. حتى أمريكا يراها عدوة بدون أن يجرؤ على التصريح بذلك.
حتى المنظمات الحقوقية والإنسانية ووسائل الإعلام العالمية أصبح يراهم أعداء، فصار وحيدا كالتبيب بدون صديق ولا حبيب بسبب هؤلاء المحللين. أكاد أجزم أن سكوتهم أفضل للمغرب.
مثل هؤلاء هم من يُنَفِر الجزائر من المغرب.