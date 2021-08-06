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أزيد من 54 جنازة بمساجد أكادير وانزكان في أقل من 24 ساعة

2021-08-06 / 5:38 مساءً
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ع اللطيف بركة - هبة بريس

إرتفعت وثيرة الموتى هذه الايام بمدينتي أكادير وإنزكان، بشكل غير مسبوق على مر عقود من الزمن.

وكشفت مصادر الجريدة، أن عدد الجنائز بمساجد أكادير وانزكان وصل الى حدود 54 جنازة في أقل من 24 ساعة من اليوم الجمعة 6 غشت الجاري.

واحتل مسجد الموظفين بإنزكان المرتبة الاولى في عدد الجنائز بحوالي 11 جنازة حتى عصر اليوم الجمعة.

وتنوعت أسباب الوفاة ما بين الاصابة بكورونا، الى أسباب أخرى مرتبط بأزمات صحية، واغلب المتوفون هم من كبار السن.

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‫2 تعليقات

  2. اعود واقول كم عدد الملقحين الذين ماتوا طبعا ليس لدينا احصائيات اذا محاولة اخافتنا بهذه الاعداد مجرد عبث في عبث. تقولون ان الملقحين سيصابون حتا لو لم يتواجد الغير ملقحين بقربهم وان اللقاح يخفف المضاعفات فقط اذا ما سبب الاصرار على هذا اللقاح تريدون اقناعنا انكم تخافون على حياتنا كفا هراءا. الا اذا كان اللقاح هو الذي يقتل فهذا سبب يمكن تصديقه وفهمه. بدون احصائيات وشفافية فأنتم في قفص الاتهام.

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