أزيد من 54 جنازة بمساجد أكادير وانزكان في أقل من 24 ساعة

ع اللطيف بركة - هبة بريس

إرتفعت وثيرة الموتى هذه الايام بمدينتي أكادير وإنزكان، بشكل غير مسبوق على مر عقود من الزمن.

وكشفت مصادر الجريدة، أن عدد الجنائز بمساجد أكادير وانزكان وصل الى حدود 54 جنازة في أقل من 24 ساعة من اليوم الجمعة 6 غشت الجاري.

واحتل مسجد الموظفين بإنزكان المرتبة الاولى في عدد الجنائز بحوالي 11 جنازة حتى عصر اليوم الجمعة.

وتنوعت أسباب الوفاة ما بين الاصابة بكورونا، الى أسباب أخرى مرتبط بأزمات صحية، واغلب المتوفون هم من كبار السن.

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