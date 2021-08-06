10 إصابات بعملية طعن داخل قطار طوكيو

2021-08-06 / 5:34 مساءً
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هبة بريس - وكالات

أصيب ما لا يقل عن عشرة أشخاص بجروح بالغة، اليوم الجمعة، في قطار ركاب في العاصمة اليابانية طوكيو نتيجة عملية طعن.

وبحسب وكالت الإعلام اليابانية، فقد أصيب الركاب نتيجة قيام رجل بعملية طعن الأمر الذي أدى لإصابة أحد الضحايا بجرح خطيرة جدا.

وبحسب “PM Breaking”، وقع الهجوم على خط سكة حديد “أوداكيو” الكهربائي في وقت متأخر من يوم الجمعة في ضاحية سيتاجايا جنوبي غرب طوكيو.

وأشارت التقارير الأولية إلى إصابة أربعة أشخاص في الهجوم، وارتفع الرقم لاحقًا إلى عشرة ضحايا، وفقا لتقرير إدارة الإطفاء الذي نقلته وسائل الإعلام المحلية.

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