يهم طلبة كلية ظهر المهراز بفاس.. تطوير خدمات رقمية إلكترونية للطلبة

ع محياوي _ هبة بريس

ينهي عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس الى علم عموم طلبة سلك الإجازة الأساسية أن المؤسسة في إطار تطوير خدماتها الرقمية لفائدة الطلبة ستطلق خدمة التوقيع الإلكتروني المصادق عليه طبقا للقانون رقم 43-20 المتعلق بخدمات الثقة بشأن المعاملات الإلكترونية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.20.100 المؤرخ في 31 دجنبر 2020، وذلك للحصول على الوثائق الخاصة بالوضعية البيداغوجية للطلبة (شواهد النجاح، كشوف النقط، وغيرها).

وبناء عليه، سيكون بإمكان طلبة سلك الإجازة الأساسية طلب هذه الوثائق من منصة “Talib” والحصول عليها موقعة إلكترونيا في شكل ملف PDF يحمل رمز QR قابل للتحميل والطبع؛ وذلك ابتداء من يوم الاثنين 09 غشت 2021.

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