بسبب كورونا… الموت يفجع نجمة ذوفويس في والدتها

نجلاء مزيان - هبة بريس

غادرت إلى دار البقاء والدة الفنانة المغربية، خريجة برنامج “ذوفويس” حفيظة فالكو، بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد .

و نعت فالكو والدتها بكلمات مؤثرة حيث كتبت : “إنا لله وإنا إليه راجعون، كورونا خدام مني دمي لكيجري فعروقي، خدات مني الصبر اللي هي مي، الله على فراقك شحال صعيب اميمتي”.

وأضافت: “تقدرو تحسوا بيا، وتقدرو تسمعو وتلبيو ليا الطلب ديالي أول حاجة ترحموا ليا عفاكم على ماما، واللي مشات عند الله هاد الليلة، والثانية ردو البال وديرو التلقيح، راه الموت ممكن دخل لبيوتكم في اي لحظة، وأنا الله يصبرني وترحم ميمتي وتجعلها من أهل الجنة ياربي”.

و فور إعلانها الخبر تهاطلت عليها تعاليق المواساة و المؤازرة من طرف أصدقائها المشاهير و كذا متابعيها بمواقع التواصل الاجتماعي طالبين من المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته.

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