JAPAN - AUGUST 06: Mohamed Katir of the Spanish Team, in the 5000m final of athletics during the 2020 Olympic Games, August 6, 2021 in Tokyo, Japan. (Photo By SergioMateo/EuropaPress via Getty Images)

بعدما تنكر لمغربيته.. العداء محمد كثير يحل متأخرا في نهائي 5000 متر

2021-08-06 / 3:38 مساءً
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هبة بريس - القسم الرياضي

أنهى العداء ذو الأصول المغربية نهائي سباق 5000 متر في مركز متأخر، اليوم الجمعة، في الألعاب الأولمبية الصيفية دورة “طوكيو 2020”.

العداء الذي يلعب تحت لواء إسبانيا حل في المركز الثامن بتوقيت 13 دقيقة و6 ثوان و60 جزء من الثانية.

وكان العداء محمد كثير قد تنكر لمغربيبته رغم أنه من موالد مدينة القصر الكبير، إذ قال في تصريحات صحافية أنه ليس مغربيا بل إسبانيا، كما تعرض لسخرية واسعة في إسبانيا خاصة وأنهم يرفضون اعتباره رياضيا إسبانيا.

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