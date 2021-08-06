JAPAN - AUGUST 06: Mohamed Katir of the Spanish Team, in the 5000m final of athletics during the 2020 Olympic Games, August 6, 2021 in Tokyo, Japan. (Photo By SergioMateo/EuropaPress via Getty Images)

بعدما تنكر لمغربيته.. العداء محمد كثير يحل متأخرا في نهائي 5000 متر

2021-08-06 / 3:38 مساءً
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هبة بريس - القسم الرياضي

أنهى العداء ذو الأصول المغربية نهائي سباق 5000 متر في مركز متأخر، اليوم الجمعة، في الألعاب الأولمبية الصيفية دورة “طوكيو 2020”.

العداء الذي يلعب تحت لواء إسبانيا حل في المركز الثامن بتوقيت 13 دقيقة و6 ثوان و60 جزء من الثانية.

وكان العداء محمد كثير قد تنكر لمغربيبته رغم أنه من موالد مدينة القصر الكبير، إذ قال في تصريحات صحافية أنه ليس مغربيا بل إسبانيا، كما تعرض لسخرية واسعة في إسبانيا خاصة وأنهم يرفضون اعتباره رياضيا إسبانيا.

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‫6 تعليقات

  3. أن تكون مغربيا و أن تنتمي لي هدا الوطن الحبيب الغالي مفخرة كبيرة …أما الخونة فلا مكانة لهم في هدا الوطن المقدس لعنة الله عليهم إلا يوم الدين لأنهم يبيعون أنفسهم بتمنى رخيص

  4. و ماذا كنت انتسوقدم له اذا لم تمنحه عقول بليدة التي تتحكم في دهاليز جامعات رياضية، كان سيكون مصيره مثل باقي مواهب التي لا تملك وساطة أو مال لاجل ان تنتسب الى تلك جامعات رياضية.

  5. مقال جميل ماذا كان مصير لاعب تيكواندو المغربي ابن اسفي ولاعبة نفس الرياضة ابنة بني ملال ولاعب الفول كونطاك ووووو
    اتركوا الناس وحالهم فإن لم يقبل عليهم وطنهم ما دخلكم انتم.

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