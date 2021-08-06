بعدما تنكر لمغربيته.. العداء محمد كثير يحل متأخرا في نهائي 5000 متر

هبة بريس - القسم الرياضي

أنهى العداء ذو الأصول المغربية نهائي سباق 5000 متر في مركز متأخر، اليوم الجمعة، في الألعاب الأولمبية الصيفية دورة “طوكيو 2020”.

العداء الذي يلعب تحت لواء إسبانيا حل في المركز الثامن بتوقيت 13 دقيقة و6 ثوان و60 جزء من الثانية.

وكان العداء محمد كثير قد تنكر لمغربيبته رغم أنه من موالد مدينة القصر الكبير، إذ قال في تصريحات صحافية أنه ليس مغربيا بل إسبانيا، كما تعرض لسخرية واسعة في إسبانيا خاصة وأنهم يرفضون اعتباره رياضيا إسبانيا.

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