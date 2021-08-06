قيس سعيد

قيس سعيد يرد على حزب النهضة: لا حوار مع “خلايا سرطانية”

2021-08-06 / 3:12 مساءً
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هبة بريس - وكالات

أعرب الرئيس التونسي قيس سعيد عن رفضه الحوار مع خصومه الذين وصفوا سيطرته على السلطة التنفيذية وتجميد البرلمان بالانقلاب.

وبعد أن وصف حزب “النهضة” الإسلامي إجراءات الرئيس بأنها انقلاب على الدستور، دعا الحزب في بيان إلى فتح جسور الحوار مع الرئيس للخروج من الأزمة.

لكن سعيد قال في مقطع مصور نشرته الرئاسة مساء الخميس ردا على الدعوات لإجراء محادثات بشأن الأزمة “لا حوار إلا مع الصادقين”، ولا يمكن الحوار مع “الخلايا السرطانية”.

وكان سعيد أقال رئيس الحكومة هشام المشيشي وجمد عمل البرلمان لمدة شهر قابل للتجديد ضمن إجراءات استثنائية قال إن مصلحة الوطن أملتها لإنقاذ البلاد من وضع متعفن سياسيا واقتصاديا واجتماعيا

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