مطالب تأجيل الانتخابات ترتفع و الحكومة في وضع لا تحسد عليه

هبة بريس ـ الدار البيضاء

ارتفعت بشكل كبير المطالب المتعلقة بتأجيل العملية الانتخابية ببلادنا لوقت لاحق و ذلك في ظل الحالة الوبائية المقلقة التي يعيشها المغرب بسبب استمرار تفشي فيروس كورونا.

و طالب عدد من المهتمين و المحللين و المتابعين للشأن السياسي بالمغرب من الحكومة تأجيل الانتخابات في انتظار تحسن الوضع الوبائي، باعتبار أن المؤشرات الحالية لا تسمح بإقامة التجمعات خاصة أن حدث الاقتراع ليس مجرد حدث عادي.

و في هذا الصدد، تناسلت عشرات التدوينات بمواقع التواصل الاجتماعي لنشطاء مغاربة يناشدون من خلالها حكومة العثماني بتطبيق القرارت الاحترازية حتى على الانتخابات حفاظا على الصحة و السلامة العامة.

و أكد المطالبون بالتأجيل أن الحفاظ على سلامة المغاربة أهم حاليا من أي شيء آخر و بالتالي لا حرج في تأجيل الانتخابات للأشهر الموالية في انتظار تحسن المؤشرات الوبائية.

و وجدت الحكومة نفسها في وضع لا تحسد عليه حيث أن اتخاذ قرار التأجيل ليس بالسهولة بمكان في ظل التعقيدات الدستورية و كذا الكلفة المادية الكبيرة التي سيتسبب فيها قرار التأجيل في حال تم إقراره.

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