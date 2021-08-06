في الصورة سعد الدين العثماني

مطالب تأجيل الانتخابات ترتفع و الحكومة في وضع لا تحسد عليه

2021-08-06 / 1:53 مساءً
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

ارتفعت بشكل كبير المطالب المتعلقة بتأجيل العملية الانتخابية ببلادنا لوقت لاحق و ذلك في ظل الحالة الوبائية المقلقة التي يعيشها المغرب بسبب استمرار تفشي فيروس كورونا.

و طالب عدد من المهتمين و المحللين و المتابعين للشأن السياسي بالمغرب من الحكومة تأجيل الانتخابات في انتظار تحسن الوضع الوبائي، باعتبار أن المؤشرات الحالية لا تسمح بإقامة التجمعات خاصة أن حدث الاقتراع ليس مجرد حدث عادي.

و في هذا الصدد، تناسلت عشرات التدوينات بمواقع التواصل الاجتماعي لنشطاء مغاربة يناشدون من خلالها حكومة العثماني بتطبيق القرارت الاحترازية حتى على الانتخابات حفاظا على الصحة و السلامة العامة.

و أكد المطالبون بالتأجيل أن الحفاظ على سلامة المغاربة أهم حاليا من أي شيء آخر و بالتالي لا حرج في تأجيل الانتخابات للأشهر الموالية في انتظار تحسن المؤشرات الوبائية.

و وجدت الحكومة نفسها في وضع لا تحسد عليه حيث أن اتخاذ قرار التأجيل ليس بالسهولة بمكان في ظل التعقيدات الدستورية و كذا الكلفة المادية الكبيرة التي سيتسبب فيها قرار التأجيل في حال تم إقراره.

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‫5 تعليقات

  1. أرى أنه لا مانع من التأجيل شريطة تعيين حكومة تقنوقراط تسهر على تدبير الأمور والسهر على الانتخابات في حالة تحسن الحالة الوبائية

  2. ما خفتوا والو راه واحد 10 أيام إيقولو ليكم تحسنات الوضعية وعدد المصابين أصبح 60 إصابة في اليوم وعدد الملقحين غادي تيرتفع وإنشاء الله الامور تكون مزيانة من هنا الاستحقاق الوطني ولا نرى داعي لتأجيل الانتخابات

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