حزب الله يطلق صواريخ على إسرائيل.. والأخيرة ترد

هبة بريس - وكالات

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الجمعة، قصف مواقع في جنوب لبنان، رداً على صواريخ أطلقتها ميليشيا حزب الله من تلك المنطقة.

وكشف في بيان، أنه تم تفعيل الإنذارات في عدة بلدات من الجليل الأعلى وهضبة الجولان، بعد إطلاق 19 صاروخاً من الجنوب اللبناني اعترض أغلبها.

وأضافت المعلومات أن الصواريخ أطلقت من جنوب لبنان باتجاه قاعدة “دوف” العسكرية، دون أن تتسبب بإصابات أو قتلى.

كما أوضحت أن سكاناً محليين سمعوا دوي الانفجارات فقط.

وشدد الجيش على أنه لن يترك أي هجمات دون رد، فيما بدأ وزير الدفاع الإسرائيلي مشاورات أمنية بشأن التصعيد.

إلى ذلك، اعترفت ميليشيا حزب الله بإطلاق صواريخ على إسرائيل.

وزعم بيان للميليشيا نقلته وكالة رويترز، بأن عملية إطلاق الصواريخ جاءت رداً على غارات إسرائيلية على لبنان.

فيما أعلنت وسائل إعلام لبنانية أن هناك حركة نزوح لأهالي بعض القرى الحدودية اللبنانية بعد إطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل.

وأكدت الوكالة الوطنية للأنباء في لبنان، عملية إطلاق صواريخ من مرتفعات جبل الشيخ على إسرائيل.

وأضافت أن هناك تحليق مكثف للطيران الإسرائيلي في حاصبيا والعرقوب، ومناطق أخرى من أجواء القطاع الشرقي وسط تحليق لطائرات الاستطلاع.

كما أوضحت أن القبة الحديدية في إسرائيل اعترضت 10 صواريخ أطلقت عليها، وسقط البقية في مناطق مفتوحة.

يشار إلى أن الجيش الإسرائيلي كان أعلن فجر الخميس، بأن طائرات حربية شنت غارات داخل الأراضي اللبنانية على مناطق إطلاق قذائف صاروخية، بالإضافة إلى بنية تحتية تستخدم لنشاطات إرهابية، بحسب نص البيان.

وشنت طائرات حربية إسرائيلية غارات على المناطق التي أطلقت منها، القذائف الصاروخية من لبنان نحو إسرائيل.

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