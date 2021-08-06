لقاح
لقاح كورونا

المغرب يتصدر البلدان الإفريقية في التلقيح ضد “كوفيد-19”

2021-08-06 / 12:04 مساءً
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هبة بريس

أكد المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن المغرب يتصدر البلدان الإفريقية التي أعطت أكبر عدد من الجرعات من اللقاحات المضادة لفيروس (كوفيد-19) لسكانها.

وأوضح المركز الإفريقي التابع للاتحاد الإفريقي أنه إلى غاية أمس الخميس، تم إعطاء 70,6 مليون جرعة من أصل 103 ملايين جرعة من لقاح (كوفيد-19) التي حصلت عليها البلدان الإفريقية.

وأضاف أن بلدان المغرب وجنوب إفريقيا ومصر ونيجيريا وتونس حصلت على معظم الجرعات من لقاحات (كوفيد-19) وأعطتها لسكانها، مشيرا إلى أن المملكة أعطت حتى الآن 24,7 مليون جرعة من لقاحات (كوفيد-19).

وسجل المصدر ذاته أنه حتى الآن، تم تلقيح 1,58 في المائة من سكان إفريقيا بشكل كامل.

وأفاد المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها بأنه حتى بعد ظهر يوم أمس الخميس، بلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بـ(كوفيد-19) في القارة 6 ملايين و866 ألف و597 حالة، و174 ألف و54 وفاة، و6 ملايين و16 ألف و902 حالة شفاء.

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