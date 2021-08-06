بسبب أرقام كورونا.. أصحاب المهن الموسمية متخوفون من إغلاق الشواطئ

هبة بريس ـ الدار البيضاء

تتواصل للأسبوع الثاني على التوالي الأرقام الكبيرة في معدلات الإصابة بفيروس كورونا و كذا الوفيات ببلادنا و هو ما ينذر بسوداوية الوضعية الوبائية التي باتت مقلقة.

و في ظل استمرار الأرقام في ارتفاعها، يسود تخوف كبير بين أصحاب المهن الموسمية التي تنشط عادة في فصل الصيف بالمدن الساحلية من إغلاق الشواطئ و ما قد يترتب عن ذلك من ضرر مادي كبير لهم.

و يتوجس أصحاب المهن الموسمية كباعة المثلجات و مكترو الباراسولات و وسائل الترفيه بالشواطئ و باعة المأكولات السريعة و غيرهم من أن يشمل إغلاق الشواطئ حزمة التدابير التي قد تقرها الحكومة بعد الإجراءات الأخيرة.

و أكد بعض المهنيين أن فصل الصيف الذي اقترب من نهايته يشكل مورد رزق لهم، يعينهم على تدبر مصاريف السنة بأكملها، غير أنه في السنتين الأخيرتين وجد غالبية هؤلاء الباعة الموسميين أنفسهم في وضع كارثي بسبب قرارات الحكومة بإغلاق الشواطئ.

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