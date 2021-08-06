الصورة تعبيرية

بسبب أرقام كورونا.. أصحاب المهن الموسمية متخوفون من إغلاق الشواطئ

2021-08-06 / 11:53 صباحًا
0
هبة بريس ـ الدار البيضاء

تتواصل للأسبوع الثاني على التوالي الأرقام الكبيرة في معدلات الإصابة بفيروس كورونا و كذا الوفيات ببلادنا و هو ما ينذر بسوداوية الوضعية الوبائية التي باتت مقلقة.

و في ظل استمرار الأرقام في ارتفاعها، يسود تخوف كبير بين أصحاب المهن الموسمية التي تنشط عادة في فصل الصيف بالمدن الساحلية من إغلاق الشواطئ و ما قد يترتب عن ذلك من ضرر مادي كبير لهم.

و يتوجس أصحاب المهن الموسمية كباعة المثلجات و مكترو الباراسولات و وسائل الترفيه بالشواطئ و باعة المأكولات السريعة و غيرهم من أن يشمل إغلاق الشواطئ حزمة التدابير التي قد تقرها الحكومة بعد الإجراءات الأخيرة.

و أكد بعض المهنيين أن فصل الصيف الذي اقترب من نهايته يشكل مورد رزق لهم، يعينهم على تدبر مصاريف السنة بأكملها، غير أنه في السنتين الأخيرتين وجد غالبية هؤلاء الباعة الموسميين أنفسهم في وضع كارثي بسبب قرارات الحكومة بإغلاق الشواطئ.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of برشيد.. طبيب يطلق نداء استغاثة ويحذر من الكارثة

برشيد.. طبيب يطلق نداء استغاثة ويحذر من الكارثة

2021-08-06 / 12:41 مساءً
Photo of انطلاقة عمل الفرقة الجهوية للمتفجرات بمراكش

انطلاقة عمل الفرقة الجهوية للمتفجرات بمراكش

2021-08-06 / 12:24 مساءً
Photo of المغرب يتصدر البلدان الإفريقية في التلقيح ضد “كوفيد-19”

المغرب يتصدر البلدان الإفريقية في التلقيح ضد “كوفيد-19”

2021-08-06 / 12:04 مساءً
Photo of طقس الجمعة.. أجواء حارة بمعظم مناطق المملكة

طقس الجمعة.. أجواء حارة بمعظم مناطق المملكة

2021-08-06 / 9:12 صباحًا
Photo of جمعية تستنكر حرمان ”المرضى النفسيين“ من التلقيح ضد كورونا

جمعية تستنكر حرمان ”المرضى النفسيين“ من التلقيح ضد كورونا

2021-08-05 / 11:36 مساءً
Photo of تنصيب ”محمد حاري“ رئيسا للمحكمة الابتدائية بالرشيدية و”عبد الحي بوجدايني“ وكيلا للملك لديها

تنصيب ”محمد حاري“ رئيسا للمحكمة الابتدائية بالرشيدية و”عبد الحي…

2021-08-05 / 10:29 مساءً
Photo of تنفيذ قانون المالية .. عجز الميزانية بلغ 27.4 مليار درهم

تنفيذ قانون المالية .. عجز الميزانية بلغ 27.4 مليار…

2021-08-05 / 9:23 مساءً
Photo of البام : محاصرة كورونا ليس بالاقتصار على إغلاق أبواب المدن وأبواب الرزق

البام : محاصرة كورونا ليس بالاقتصار على إغلاق أبواب…

2021-08-05 / 9:15 مساءً
Photo of مطالب لرئيس الحكومة بدعم القطاعات المتضررة من قرارات الإغلاق

مطالب لرئيس الحكومة بدعم القطاعات المتضررة من قرارات الإغلاق

2021-08-05 / 8:48 مساءً
Photo of البحرية الملكية تنقذ 30 مهاجرا بعرض مياه العيون

البحرية الملكية تنقذ 30 مهاجرا بعرض مياه العيون

2021-08-05 / 7:58 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق