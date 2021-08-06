أولمبياد طوكيو .. تسجيل 29 إصابة جديدة بفيروس كورونا

هبة بريس - وكالات

أعلنت اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية المقامة حاليا بالعاصمة اليابانية طوكيو، اليوم الجمعة ،تسجيل 29 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد بين المعنيين بالأولمبياد.

وكانت اللجنة قد أعلنت أمس عن أعلى حصيلة يومية من الإصابات الجديدة منذ بدء إصدار تقريرها اليومي بهذا الشأن في فاتح يوليوز الماضي، حيث سجلت 31 حالة.

ووصل إجمالي عدد المصابين بالعدوى بين المعنيين بالأولمبياد إلى 382 حالة.

وضمت قائمة الإصابات الجديدة واحدا من الإعلاميين الأجانب، علاوة على عدد من المتطوعين والموظفين والإداريين باللجنة المنظمة.

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