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حاول سرقة وكالة لتحويل الأموال بالكسر.. توقيف قاصر بمراكش

2021-08-06 / 10:43 صباحًا
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هبة بريس - مراكش

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مراكش، من توقيف قاصر يبلغ من العمر 17 سنة، يعيش في حالة تشرد، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بمحاولة السرقة باستعمال الكسر من داخل وكالة لتحويل الأموال.

وكانت مصالح الشرطة القضائية بمدينة مراكش قد فتحت يوم الثلاثاء المنصرم، بحثا قضائيا على خلفية تسجيل محاولة للسرقة باستعمال الكسر من داخل وكالة لتحويل الأموال بحي جيليز، حيث أسفرت الأبحاث التقنية والتحريات الميدانية المنجزة في هذه القضية عن تحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفه .

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه القاصر تحت تدبير المراقبة رهن إشارة البحث الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف ملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر.

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