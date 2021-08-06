لقاح "جونسون آند جونسون"

دراسة: لقاح “جونسون آند جونسون” يقي من الوفاة بكورونا بنسبة تفوق 90%

2021-08-06 / 9:46 صباحًا
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هبة بريس - وكالات

قالت باحثة من جنوب إفريقيا إن دراسة أجراها البلد الإفريقي أظهرت أن لقاح “جونسون آند جونسون” للوقاية من كورونا يوفر الحماية من الوفاة بالمرض بنسبة تفوق 90 بالمئة.

وأضافت الباحثة جليندا جراي، التي شاركت في قيادة الدراسة: “بوسعنا القول إن لقاح جونسون آند جونسون الذي يتكون من جرعة واحدة وفر للعاملين في مجال الرعاية الصحية الحماية من الوفاة بنسبة تتراوح بين 91 بالمئة و96.2 بالمئة”.

وتابعت: “هذه هي النتيجة الأساسية التي توصلنا إليها، وبوسعنا القول إن هذا اللقاح وفر الحماية من الوفاة للعاملين في مجال الصحة”.

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