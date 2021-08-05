جمعية تستنكر حرمان ”المرضى النفسيين“ من التلقيح ضد كورونا

هبة بريس -الدار البيضاء

وجهت جمعية كرامة بواسطة كاتبها العام محمد الشمسي رسالة في شكل شكاية إلى كل من وزير الصحة ووزير الداخلية تدعوهما فيه الى التدخل العاجل قصد الحث على تلقيح مرضى الخلل النفسي والعقلي، الذين ستشكل كل زيارة لهم من طرف عائلاتهم، وكل احتكاك لهم بالأطر الطبية والتمريضية خطرا على صحتهم ، لاسيما وأنهم (اي المرضى) يعانون من أمراض تجعل حيطتهم وحذرهم من العدوى غير ذات جدوى بالنسبة لهم.

وكشف الكاتب العام لجمعية كرامة، الأستاذ محمد الشمسي عن حرمان وإقصاء 24 مريضا من مرضى الخلل النفسي والعقلي بمستشفى عين الشق بالدارالبيضاء، الاستفادة من عملية التلقيح ضد فيروس كورونا.

وقال الأستاذ محمد شمسي :”تلقينا في جمعية كرامة نبأ إقصاء 24 مريضا من مرضى الخلل النفسي والعقلي من لقاح كورونا من نزلاء مستشفى عين الشق بالدارالبيضاء باستغراب واستياء عميقبن ، وقد انتظرنا ان يطال برنامج التلقيح هذه الفئة الهشة والاكثر عرضة للاصابة بالفيروس بالنظر الى طبيعة المرض النفسي والعقلي الذي يعدم الارادة ويجعل الاجراءات الاحترازية والوقائية لدى هذه الفئة بدون جدوى، لكن طال انتظارنا واستمر اقصاؤهم“.

وأضاف ذات المتحدث بالقول :” وبالنظر إلى الحملة الواسعة التي أعلنتها وزارة الصحة مدعومة بباقي الوزارات المعنية لتلقيح كل الفئات العمرية وبالمجان، فإن نزلاء مستشفى عين الشق المقصودين ( مستشفى الجذري سابقا) لا يزالون محرومين من تلقي اللقاح ، علما انهم غير قادرين على التواصل مع النظام المعلوماتي لبرنامج اللقاح بسبب مرضهم وفقدانهم للتمييز وعدم درايتهم التعامل مع ارسال رسائل قصيرة للرقم الذي وضعته وزارة الصحة رهن المواطنين ، لتكون ادارة المستشفى هي المسؤولة عن برمجة لقاحهم بتنسيق مع الجهات المختصة“.

وختم ذات المتحدث قائلاً :” نشدد في جمعية كرامة على وجوب تلقيح هؤلاء المرضى لأن هذا حق من حقوقهم بل إنهم من ضمن الأولى بالحماية باعتبار مرضهم، كما نذكر الرأي العام المحلي والوطني أن هؤلاء المرضى كانوا في “بويا عمر” السيء الذكر ، وأنه تم توجيههم الى مستشفى ابن امسيك بالدارالبيضاء بعد قرار اغلاق ذلك الضريح الذي ظل مرتعا للدجل والشعوذة واستغلال حالات مرضية للانتفاع المالي منها، ومن مستسفى ابن امسيك تم تنقيل المرضى المذكورين صوب مستشفى عين الشف قصد اخلاء أسرتهم لمرضى كورونا.

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