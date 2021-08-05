رسميا…بركان تشارك في الكاف بدلا من تطوان

هبة بريس ـ رياضة

عقد المكتب المديري للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، برئاسة فوزي لقجع، يومه الخميس 5 غشت 2021 اجتماعا، بمقر الجامعة.

واستنادا إلى مراسلة الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، إلى الإتحاد الإفريقي لكرة القدم، بالإضافة إلى الاستعانة باستشارة قانونية من مكتب دراسات معتمد، في شأن الفريق المصاحب لفريق الجيش الملكي في كأس الإتحاد الإفريقي، وبالنظر لعدم إجراء المباراة النهائية لمنافسات كأس العرش ، وتحديد الكاف يوم 15 غشت 2021 تاريخ كحد أقصى لإجراء قرعة المسابقات الإفريقية، فإن الإتحاد الإفريقي لكرة القدم أعطى الأولية لترتيب البطولة الاحترافية INWI 1

وفيما يلي الأندية المغربية المعتمدة للمسابقات الخارجية:

– عصبة الأبطال الإفريقية :

1 – الوداد الرياضي

2- الرجاء الرياضي

– كأس الإتحاد الإفريقي :

1- الجيش الملكي

2- نهضة بركان

كأس العرب :

– مولودية وجدة .

فيما سيحدد الفريق الثاني من مسابقة كأس العرب خلال الاجتماع الذي ستعقده الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم و الإتحاد العربي لكرة القدم يوم 20 غشت 2021.

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