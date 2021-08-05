توقيف متشرد أقدم على قتل شخصين بالرباط

هبة بريس ـ الرباط

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الرباط، أمس الأربعاء، من توقيف شخص يبلغ من العمر 57 سنة، من ذوي السوابق القضائية العديدة ويعيش في حالة تشرد، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالضرب والجرح المفضي إلى الموت.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن المشتبه فيه كان قد أقدم على تعريض شخصين لاعتداء جسدي باستعمال أداة راضة بداية الأسبوع الجاري، لأسباب وخلفيات تعكف الأبحاث حاليا على تحديدها، حيث أصابهما بجروح بليغة تسببت في وفاتهما لاحقا بالمستشفى المحلي، وذلك قبل أن تسفر الأبحاث التقنية والتحريات الميدانية عن تحديد هوية المشتبه فيه ويتم توقيفه يوم أمس الأربعاء.

وبحسب البلاغ، فقد تم إيداع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد الخلفيات الحقيقية لارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

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