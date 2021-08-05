عبد اللطيف وهبي

البام : محاصرة كورونا ليس بالاقتصار على إغلاق أبواب المدن وأبواب الرزق

2021-08-05 / 9:15 مساءً
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هبة بريس ـ الرباط

وصف حزب الأصالة والمعاصرة تدبير الحكومة لجائحة كورونا، بـ “الارتجالي والعشوائي ” مستدلا بكون قرارات الحكومة تفتقد لتصورات لمواجهة أي تطورات ولا تزيد سوى في تعقيد الوضع وإرباك المواطنين”.

بالمقابل ثمن البام، في بلاغ له عقب اجتماع لمكتبه السياسي، الجهود التي يقوم بها الملك محمد السادس على مستوى التلقيح، حيث تمكنت بلادنا من تلقيح أزيد من 10 مليون مواطن مجانا. واستدرك المصدر ذاته “غير أنه مع الأسف، في مقابل كل النجاحات التي حققتها بلادنا مند بداية الجائحة، لا تزال تقابل بقرارات ارتجالية وعشوائية من الحكومة، تنم عن افتقاد حكومتنا لتصورات “على الأقل” متوسطة المدى لمواجهة أي تطورات”.

ويرى الحزب ” أن محاصرة انتشار الفيروس بين المواطنين يتطلب “التركيز بقوة على التوعية والتواصل مع المواطنين، ثم الحرص على تطبيق التدابير الاحترازية، وليس الاقتصار على إغلاق أبواب المدن وأبواب الرزق على المواطنين”

وفي شق اخر ، دعا “الجرار” النظام الجزائري، والأحزاب وكل القوى الحية الجزائرية إلى “تغليب منطق الحكمة والتعقل والروابط المشتركة، ورد التحية بأحسن منها، ومن تم التجاوب مع هذا الخطاب المسؤول والصريح، بما يخدم مصلحة ومستقبل الشعبين الشقيقين المغربي والجزائري” :

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