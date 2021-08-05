مطالب لرئيس الحكومة بدعم القطاعات المتضررة من قرارات الإغلاق

هبة بريس ـ الرباط

وجهت المجموعة النيابية لحزب “التقدم والاشتراكية” سؤال كتابي لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني تنبه من خلاله إلى الانعكاسات الصعبة والوخيمة على الظروف الاجتماعية للفئات والقطاعات المشمولة بقرار الإغلاق الذي اتخذته حكومته.

وتوقفت المجموعة النيابية عند القرار الذي بات ساريا ابتداءً من يوم الثلاثاء الماضي، والذي شمل إغلاق المطاعم والمقاهي على الساعة التاسعة ليلا، وإغلاق الحمامات وقاعات الرياضة والمسابح المغلقة، فضلا عن الإبقاء على القرارات السابقة، ومن ضمنها منع تنظيم الأعراس والحفلات.

ودعت المجموعة في سؤالها رئيس الحكومة إلى ضرورة اتخاذ إجراءات لدعم ومواكبة القطاعات التي شملها الإغلاق، خاصة وأن الفئات المتضررة باتت تئن تحت وطأة انسداد آفاق ظروف معيشها اليومي، بعد اتخاذ الإجراءات الاحترازية الجديدة .

وثمنت المجموعة النيابية الإجراءات الاحترازية الهادفة إلى الحفاظ على صحة وسلامة المواطنات والمواطنين، تبعا لتوصيات اللجنة العلمية والتقنية، وخاصة في ظل الارتفاع المخيف الذي يسجل في عدد الحالات المصابة بالوباء وكذا عدد الوفيات المسجلة في الفترة الأخيرة، إلا أنها شددت على ضرورة دعم هذه القطاعات.

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