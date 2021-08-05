الصورة من الارشيف

البحرية الملكية تنقذ 30 مهاجرا بعرض مياه العيون

2021-08-05 / 7:58 مساءً
0
هبة بريس ـ الرباط

تمكنت البحرية الملكية ومندوبية الصيد البحري من إنقاذ ثلاثين مرشحا للهجرة غير الشرعية، من بينهم 6 سيدات، جنوب ميناء العيون، وذلك وفقر السلطات المحلية بالعيون.

وحسب المصدر ذاته فان البحرية الملكية ومندوبية الصيد البحري، يقومان حاليا بعملية إغاثة أخرى لقارب جرفته مياه البحر، وعلى متنه 59 مرشحا للهجرة غير الشرعية، من بينهم 14 امرأة و 4 أطفال، الذين تم إشعارهم به بين لمسيد وقرية الصيد تروما ( إقليم بوجدور).

يذكر ان المصالح الأمنية بجهة العيون الساقية الحمراء قامت خلال الأيام الأخيرة بعدة عمليات تمشيطية مكنتها من إنقاذ مرشحين للهجرة غير الشرعية ينحدرون من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء وإجهاض محاولاتهم للهجرة غير الشرعية.

وتأتي هذه العمليات في إطار الجهود المتواصلة للدرك الملكي والبحرية الملكية والأمن الوطني ومندوبية الصيد البحري والسلطات المحلية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of تنفيذ قانون المالية .. عجز الميزانية بلغ 27.4 مليار درهم

تنفيذ قانون المالية .. عجز الميزانية بلغ 27.4 مليار…

2021-08-05 / 9:23 مساءً
Photo of البام : محاصرة كورونا ليس بالاقتصار على إغلاق أبواب المدن وأبواب الرزق

البام : محاصرة كورونا ليس بالاقتصار على إغلاق أبواب…

2021-08-05 / 9:15 مساءً
Photo of مطالب لرئيس الحكومة بدعم القطاعات المتضررة من قرارات الإغلاق

مطالب لرئيس الحكومة بدعم القطاعات المتضررة من قرارات الإغلاق

2021-08-05 / 8:48 مساءً
Photo of لأول مرة بالمحاكم …هيئة المحامون تنسحب من حفل تنصيب قضاة بكلميم

لأول مرة بالمحاكم …هيئة المحامون تنسحب من حفل تنصيب…

2021-08-05 / 7:07 مساءً
Photo of “الصحة” تدعو الحوامل والمرضعات والمصابون بالحساسية إلى الإقبال على التلقيح ضد كورونا

“الصحة” تدعو الحوامل والمرضعات والمصابون بالحساسية إلى الإقبال على…

2021-08-05 / 6:51 مساءً
Photo of أعلى حصيلة يومية منذ بداية الوباء..12.039 إصابة و72 وفاة بكورونا

أعلى حصيلة يومية منذ بداية الوباء..12.039 إصابة و72 وفاة…

2021-08-05 / 4:35 مساءً
Photo of مديرية الحموشي تحتفل بأبناء وأيتام رجال الامن الوطني بالعيون

مديرية الحموشي تحتفل بأبناء وأيتام رجال الامن الوطني بالعيون

2021-08-05 / 4:18 مساءً
Photo of بعد منع الأعراس.. أسعار الدجاج تعاود الانخفاض وسط تذمر مربي الدواجن

بعد منع الأعراس.. أسعار الدجاج تعاود الانخفاض وسط تذمر…

2021-08-05 / 3:51 مساءً
Photo of البروفيسور الابراهيمي: نحن نؤدي فاتورة عيد الأضحى

البروفيسور الابراهيمي: نحن نؤدي فاتورة عيد الأضحى

2021-08-05 / 1:48 مساءً
Photo of أدوية كورونا تختفي من الصيدليات و “فيتامين س” الأكثر مبيعا هذا الشهر

أدوية كورونا تختفي من الصيدليات و “فيتامين س” الأكثر…

2021-08-05 / 12:28 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق