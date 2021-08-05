البحرية الملكية تنقذ 30 مهاجرا بعرض مياه العيون

هبة بريس ـ الرباط

تمكنت البحرية الملكية ومندوبية الصيد البحري من إنقاذ ثلاثين مرشحا للهجرة غير الشرعية، من بينهم 6 سيدات، جنوب ميناء العيون، وذلك وفقر السلطات المحلية بالعيون.

وحسب المصدر ذاته فان البحرية الملكية ومندوبية الصيد البحري، يقومان حاليا بعملية إغاثة أخرى لقارب جرفته مياه البحر، وعلى متنه 59 مرشحا للهجرة غير الشرعية، من بينهم 14 امرأة و 4 أطفال، الذين تم إشعارهم به بين لمسيد وقرية الصيد تروما ( إقليم بوجدور).

يذكر ان المصالح الأمنية بجهة العيون الساقية الحمراء قامت خلال الأيام الأخيرة بعدة عمليات تمشيطية مكنتها من إنقاذ مرشحين للهجرة غير الشرعية ينحدرون من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء وإجهاض محاولاتهم للهجرة غير الشرعية.

وتأتي هذه العمليات في إطار الجهود المتواصلة للدرك الملكي والبحرية الملكية والأمن الوطني ومندوبية الصيد البحري والسلطات المحلية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.

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