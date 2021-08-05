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مديرية الصحة بمراكش تكشف حقيقة وفاة 5 مرضى “كورونا” بسبب انقطاع الأوكسجين

2021-08-05 / 7:37 مساءً
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هبة بريس ـ الرباط

نفت المديرية الجهوية للصحة بجهة مراكش –آسفي، وفاة خمسة مرضى بفيروس كورونا المستجد، نتيجة انقطاع الأكسيجين بمستشفى ابن زهر بمراكش.

وأكدت المديرية اليوم الخميس أن البحث والتحريات التي تم القيام بها، كشفت أن الخبر الذي تناقلته بعض المواقع الالكترونية عار عن الصحة.

وذكر البلاغ للمديرية بأن مستشفى ابن زهر بمراكش يتوفر على مولد للأكسجين بقدرة 200 لتر في الدقيقة، وخزان للأكسجين بقدرة 4200 متر مكعب، بالإضافة إلى 30 قارورة من اجل تفادي أي انقطاع للتزود بهذه المادة الحيوية، كما سيتم تزويد المؤسسة بمولد إضافي.

ونددت المديرية بهذه التصرفات التي تنشر الذعر في صفوف المواطنين، خصوصا خلال هذه الظرفية الاستثنائية، مؤكدة على أن الأطر الطبية معبأة من أجل محاربة هذه الوباء.

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تعليق واحد

  1. حذاري من العناصر العدوانية التي عندها اهداف تخرببية لتشويه صورة اامغرب…المغرب وااحمد لله يسير في الاتجاه ااصحيح..

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