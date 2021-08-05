لاعب سابق بالوداد البيضاوي يحترف الغناء ب “نص الليل”

نجلاء مزيان: هبة بريس

يستعد محسن ناشط اللاعب السابق في فريق الوداد البيضاوي المغربي لكرة القدم لطرح أول أغنية في مسيرته الفنية تحت عنوان “نص الليل”، و التي سوف ترى النور في الأيام القليلة القادمة.

و جاءت فكرة ولوجه للفن، عقب استدعائه للمشاركة في السلسلة الإسبانية الشهيرة “casa de papel”، و ذلك بعد تلقيه دعوة من مخرج المسلسل العالمي، ليشارك في جزئه الخامس، في أول تجربة تمثيل يخوضها.

و يشار أن اللاعب المغربي، قد أعلن سابقا عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “أنستغرام ”، عن توصله بدعوة الانضمام إلى طاقم السلسلة العالمية، معربا عن فخره و سروره.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0