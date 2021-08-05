فوزي البنزرتي

الجامعة توقف فوزي البنزرتي 6 مباريات وتغرمه مبلغ 50 ألف درهما

2021-08-05 / 5:40 مساءً
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هبة بريس

قررت اللجنة المركزية للتأديب، التابعة للجامعة الملكية لكرة القدم ،اليوم الخميس، توقيف فوزي البنزرتي، مدرب فريق الوداد الرياضي، لست مباريات نافذة وتغريمه مبلغ 50 ألف درهما، وذلك بعد طرده في اللقاء الذي جمع فريقه بنادي المغرب التطواني، برسم دور نصف نهاية كأس العرش لموسم 2019 – 2020 .

وذكرت اللجنة في بلاغ لها نشرته على الموقع الرسمي للجامعة، أن هذا القرار جاء بعد « إهانته لطاقم التحكيم وعدم الامتثال لقراراته واحتجاجاته المبالغ فيها واقتحامه لأرضية الملعب »، وذلك بناء على المواد 2 و76 و86 و93 و97 من مدونة التأديب.

كما اتخذت اللجنة قرار توقيف محمد كمال، لاعب فريق المغرب التطواني لمباراة واحدة بعد طرده في المباراة التي جمعت فريقه بنادي الوداد الرياضي، وذلك بناء على المادة 53- 2 من مدونة التأديب، مع تغريم فريق الوداد الرياضي مبلغ 2000 درهما، لحصوله على خمسة إنذارات وطرد خلال المباراة ذاتها، وذلك بناء على المادة 89 من مدونة التأديب.

وتم أيضا تغريم فريق المغرب التطواني مبلغ 2000 درهما، لحصول فريقه على أربعة إنذارات وطرد خلال مباراته ضد فريق الوداد الرياضي، وذلك بناء على المادة 89 من مدونة التأديب. كما قررت اللجنة توقيف نور الدين البيضي ،رئيس فريق يوسفية برشيد، لأربع مباريات نافذة مع تغريمه مبلغ 20 ألف درهما، « لسلوكه اللارياضي خلال المباراة التي جمعت فريقه بالجيش الملكي » برسم الدورة 27 من البطولة الاحترافية، وذلك بناء على المواد 2 و76 و86 من مدونة التأديب.

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