تيزنيت : الجمارك تحبط عملية تهريب 2 طن من المخدرات

ع اللطيف بركة - هبة بريس

أحبطت الفرقة المتنقلة التابعة للمديرية الجهوية للجمارك ، علمية تهريب ما يقارب 2 طن ، فجر اليوم الخميس 5 غشت الجاري بمحيط مدينة تيزنيت.

وكشفت مصادر ” هبة بريس” أن الدورية المتنقلة للجمارك، اثارتها شكوك حول حمولة سيارة رباعية الدفع، مما أسفر عن تعقبها بعد أن حاول سائقها الفرار.

وأضافت مصادرنا، أنه تم ضبط حوالي 1860 كيلوغراماً من الشيرا ، على متن السيارة ،التي تم اعتراضها بالقرب من الجماعة الترابية بونعمان .

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