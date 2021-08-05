عزيز أخنوش

أخنوش من دمنات: أعدكم بأننا سنعمل جاهدين على تنزيل برنامج الأحرار

2021-08-05 / 4:53 مساءً
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هبة بريس - الرباط

وعد رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، عزيز أخنوش، ساطنة منطقة دمنات بالعمل على تنزيل برنامج الحزب.

وقال أخنوش خلال لقاء نظم بالمنطقة “كان لي الشرف إعطاء انطلاقة مبادرة 100 يوم 100 مدينة من منطقة دمنات.. أعدكم بأننا سنعمل جاهدين على تنزيل برنامج الأحرار، لأنه إلتزام بيننا وبينكم لأننا نتوفر على أطر وكفاءات كثيرة قادرة على أجرأة هذه الأولويات”

وأضاف قائلا :”إقليم أزيلال وخاصة منطقة دمنات عزيزة بزاف وكان لي شرف زيارتها خمس مرات .. أعرف هذه المنطقة كثيراً، وهي منطقة نائية تحتاج المزيد من التنمية ويجب إدماجها في البرامج الكبرى للتنمية
“دمنات فيها البركة” لأن انطلاقة مبادرة 100 يوم 100 مدينة كانت من هنا واليوم البرنامج ناجح”

وشدد رئيس الحزب، على أن مؤهلات هذه المدينة كثيرة فهي تتمتع بفلاحة متنوعة (الزيتون، التفاح، جوز الهند، الزعفران)، كما تتوفر المنطقة على مادة الخروب وسأدرس مع قطاع المياه والغابات في المستقبل إمكانية تأهيلها .

واسترسل اخنوش بالقول “نشجع الساكنة في إطار استراتيجية ’الجيل الأخضر’ على الاهتمام بزراعة الخروب لأنها مطلوبة في المستقبل ومطلوبة كذلك في عدد من الصناعات بأوروبا، هدفنا هو مساعدة الساكنة للعمل في المجال الفلاحي والسياحي، وأيضا لتأسيس صناعة تقليدية خاصة بالمنطقة، وهذا ما يقوم به وزراء الأحرار “.

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‫3 تعليقات

  2. واش،باقي مشبعتيش،اسي،اخ انوش، عاءلة خنع،امون فين هي 17،مليار،وفين 24،مليار،ديال،الطاقة، اتقوا الله في هذا الشهب،الصبور،الذي لايستطيع،ان يغير شيءا،ومطلوب على امره

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