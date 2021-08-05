أعلى حصيلة يومية منذ بداية الوباء..12.039 إصابة و72 وفاة بكورونا

هبة بريس - الرباط

اعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، تسجيل 12.039 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 665.325 حالة في المغرب.

وحسب النشرة اليومية لوزارة الصحة فإن مجموع التحاليل المنجزة، عقب إجراء 48.203 فحصا خلال المدة نفسها، قد بلغ 7.169.695 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس من العام الماضي.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 72 حالة وفاة ليصل العدد إلى 10.087، بينما تم التأكد من 7350 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 590.042.

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