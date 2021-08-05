بعد منع الأعراس.. أسعار الدجاج تعاود الانخفاض وسط تذمر مربي الدواجن

هبة بريس ـ الدار البيضاء

يعيش مهنيو الدواجن في الأيام الأخيرة على أعصابهم بسبب القرارات الحكومية التي منعت الأعراس و التجمعات ضمن خطة تروم منع تفشي وباء كورونا.

غضب مهنيي الدواجن و خاصة باعة الدجاج يأتي بسبب تراجع نسب المبيعات و رقم المعاملات، حيث أن منع الأعراس أدى لانخفاض كبير في سعر بيع اللحوم البيضاء للعموم.

و حسب ما أكده عدد من المهنيين فقد أصبح سعر بيع الكيلوغرام الواحد من الدجاج يتراوح بين 10 و 12 درهم ، بعدما كان في السابق يصل لحوالي 18 درهم.

هذا المعطى دفع الجمعيات و التنظيمات المهنية لدق ناقوس الخطر و مطالبة الحكومة باتخاذ إجراءات مستعجلة تحفظ حقوق منتجي و مربي الدواجن بعد الضرر الكبير الذي لحقهم بسبب قرارات يعتبرونها مجحفة.

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