بعد منع الأعراس.. أسعار الدجاج تعاود الانخفاض وسط تذمر مربي الدواجن
هبة بريس ـ الدار البيضاء
يعيش مهنيو الدواجن في الأيام الأخيرة على أعصابهم بسبب القرارات الحكومية التي منعت الأعراس و التجمعات ضمن خطة تروم منع تفشي وباء كورونا.
غضب مهنيي الدواجن و خاصة باعة الدجاج يأتي بسبب تراجع نسب المبيعات و رقم المعاملات، حيث أن منع الأعراس أدى لانخفاض كبير في سعر بيع اللحوم البيضاء للعموم.
و حسب ما أكده عدد من المهنيين فقد أصبح سعر بيع الكيلوغرام الواحد من الدجاج يتراوح بين 10 و 12 درهم ، بعدما كان في السابق يصل لحوالي 18 درهم.
هذا المعطى دفع الجمعيات و التنظيمات المهنية لدق ناقوس الخطر و مطالبة الحكومة باتخاذ إجراءات مستعجلة تحفظ حقوق منتجي و مربي الدواجن بعد الضرر الكبير الذي لحقهم بسبب قرارات يعتبرونها مجحفة.
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5 تعليقات
إذا ارتفعت أسعار الدواجن وأصيب اربابها واعز الناس إليهم بكورونا كم سيخسرون من الأموال والأرواح الا يفكرون في العواقب
لوبيات وأباطرة ينهبون جبوب المواطنين بدون رحمة يستغلون الظروف لسرقة جيوب المواطنين
المغاربة هم الشعب الوحيد الدي لا يحمد الله
كيلو ديال دجاج بريشو و مصارنو يتراوح بين 10 و 12 درهم و معاجبهمش الحال
انه الجشع تم الجشع تم الاستغلال
كون ابقاو الاعراس كون هذ،اللوبيات وصلوه 20 درهم الكيلو اواكثر، اللهم لا شمت
إلى أسد المغرب فقط لكي لا تتحمل وز مربي الدجاج وتتكلم بما لا تعرف تمن الإنتاج في الضيعة 12 درهم للراس 4’2 كيلو. أما المستفيد الوحيد هم أصحاب شركات بيع الفلوس (الفرخ) والاعلاف. الذين يحتكون السوق. اربع شركات للمغرب بأسره من يدعهم لا أعرف. ويسمح لهم باحتكار السوق؟