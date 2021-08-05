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جمعية أمراض القلب: الإكثار من ممارسة الرياضة قد يقتل مرضى كورونا

2021-08-05 / 3:20 مساءً
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هبة بريس - الرباط

حذّرت الجمعية المغربية لأمراض القلب، مرضى فيروس كورونا، من الإكثار من ممارسة الرياضة.

وذكرت الجمعية في بلاغ لها، أنها سجلت ترويج بعض الفيديوهات عبر وسائط التواصل الاجتماعي، تدعو الأشخاص المصابين بالفيروس إلى ممارسة الرياضة، وهو ما اعتبرته خطأ سواء قبل التلقيح أو بعده، مشددة على أنه يتعين التوقف عن ذلك من 8 إلى 15 يوما بعد الشفاء من المرض.

ونصحت الجمعيه، الأشخاص المصابين بالفيروس بالتوقف عن ممارسة الرياضة وتفادي القيام بأي مجهودات خصوصا عند وجود حمى، لافتة إلى أنه يمكن للفيروس أن ينتقل إلى عضلة القلب ويؤدي إلى التهابها مع خطر تغير نظم القلب والموت المفاجئ.

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تعليق واحد

  1. انا نهار بانت فيا اعراض كورونا كنت كنجري تال 10 كيلومتر و فيا التبوريشة من الفوق و كنرجع ندوش بما بارد و دبا الحمد لله راني بيخير غي هو عندهم الصح كانت كتجيني palpitations و ما يصطلح عليها بالدارجة النخصة، و توقفت عن الجري الطويل و اكتفيت غي بثلاثة كيلومتر و دبا الحمد لله زاز لوز بالعكس الرياضة المنضبطة كتقوي المناعة و كورونا كتجيك بحال رواح بسيط جدا. الرياضة هي علاج كورونا ما كاين لا لقاح لا عبو الريح هذا رأي شخصي.

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