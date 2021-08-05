دون البيغ

دون بيغ عن إغلاق النوادي و الحمامات :” قرارات حكومة الغزلان كور و عطي لعور”

2021-08-05 / 2:54 مساءً
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نجلاء مزيان - هبة بريس

من جديد، أعرب الرابور المغربي توفيق حازب المعروف ب “دون بيغ”، عن استنكاره الشديد لقرار الحكومة الأخير المتعلق بحظر التنقل الليلي ابتداء من الساعة التاسعة، ومنع التنقل من وإلى مدن الدار البيضاء وأكادير ومراكش، و إغلاق النوادي و الحمامات.

و نشر دون بيغ عبرخاصيةستوري بحسابه الرسمي بموقع تبادل الصور الفيديوهات التدوينة التالية :”تجمع حزبي ماشي مشكل، كويسات فالبار ماشي مشكل، نشير الكديدة فالبحر ماشي مشكل”.

و أضاف :” تجمع فبلايص التلقيح واحد فوق واحد ماشي مشكيل، الدوران فالمولات تال الثمنية د الليل ماشي مشكيل، مرجان مدكوك وقيصاريات مفركعين ماشي مشكيل ولكن ماترينيش وماتمشيش لمدينة خرى وماتعومش فالحمام”.

و اختتم تدوينته قائلا:” هادو هما القرارات الصائبة ديال حكومة الغزلان كور واعطي العور”.

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‫16 تعليقات

  4. ادخل سوق راسك السياسة بعيدة عليك ولنت مجرد مغني فاسق من تدخل فيما لايعنيه،سمع،كلاما لا يرضيه وانت لاتعلم بان الفن والغناء والتمثيل حرام سير،توب كيف ماتابو اسيادك قبل فواتي الأوان وتقول في قبرك ليتني أعود فاعمل صالحا ولكن هيهات هيهات والعودة إلى الدنيا مستحيلة بعد الموت هذه نصيحة من ٧ذا،العبد،الضعيف،،ولكم الان حرية، الرءي يا،اما الثوبة،يا اما العذاب،في القبر وفي الجحيم،حفضنا،الله،جميعا،من العذابين،اللهم،ااامييين

  6. Vous êtes très mal placé pour juger des décisions prises par une commission scientifique
    Peut être tu connais la musique ou le plutôt le rap qui a fait de toi une personne publique qui devrait donner l’exemple aux jeunes qui vous suivent . .

  7. عييت من نقرى فهاذ الابيات ديال راب rap او ملقيتش الريتم اللى غادي تغني عليه . آه عاد فهمت آس بغيتي تقول ….والو فوالو فوالو . كلام فارغ او تقيييييييييييييل حتى ندمت علاش عطيتك الوقت. اللهم اغفر لي ….

  8. شكون هذا باش يقول هذا الكلام الله يلعن من لا يحشم
    كون عا كنتي فنان دوزها لك وسير قلب على شي حاجة ديرها ونقص من الهضرة والماكلة

  10. لا يهمك الا المال انت مغني ولا علاقة لك بامور الدولة في تسيير الجائحة في هذه الظروف الواجب على المسلمين الرجوع والتدرع الى الله سبحانه وتعالى ليرفع عنا هذا الوباء وانت تبحت على السهرات لتفتن الناس وتصدهم على دينهم الله المستعان اللهم ارفع عنا هذا البلاء

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