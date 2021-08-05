دون بيغ عن إغلاق النوادي و الحمامات :” قرارات حكومة الغزلان كور و عطي لعور”
نجلاء مزيان - هبة بريس
من جديد، أعرب الرابور المغربي توفيق حازب المعروف ب “دون بيغ”، عن استنكاره الشديد لقرار الحكومة الأخير المتعلق بحظر التنقل الليلي ابتداء من الساعة التاسعة، ومنع التنقل من وإلى مدن الدار البيضاء وأكادير ومراكش، و إغلاق النوادي و الحمامات.
و نشر دون بيغ عبرخاصيةستوري بحسابه الرسمي بموقع تبادل الصور الفيديوهات التدوينة التالية :”تجمع حزبي ماشي مشكل، كويسات فالبار ماشي مشكل، نشير الكديدة فالبحر ماشي مشكل”.
و أضاف :” تجمع فبلايص التلقيح واحد فوق واحد ماشي مشكيل، الدوران فالمولات تال الثمنية د الليل ماشي مشكيل، مرجان مدكوك وقيصاريات مفركعين ماشي مشكيل ولكن ماترينيش وماتمشيش لمدينة خرى وماتعومش فالحمام”.
و اختتم تدوينته قائلا:” هادو هما القرارات الصائبة ديال حكومة الغزلان كور واعطي العور”.
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المجموع 6 آراء
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16 تعليقات
وهل هذا الفنان كيفهم في السياسة؟ أنا كنعرف أنه مغني
خليك بعيد لأنك بعيد علا هاد الأخبار
اش داك
ملي الناس تعطس قل انت يرحمكم الله
هذا كلام يقوله حتى الصبيان
ادخل سوق راسك السياسة بعيدة عليك ولنت مجرد مغني فاسق من تدخل فيما لايعنيه،سمع،كلاما لا يرضيه وانت لاتعلم بان الفن والغناء والتمثيل حرام سير،توب كيف ماتابو اسيادك قبل فواتي الأوان وتقول في قبرك ليتني أعود فاعمل صالحا ولكن هيهات هيهات والعودة إلى الدنيا مستحيلة بعد الموت هذه نصيحة من ٧ذا،العبد،الضعيف،،ولكم الان حرية، الرءي يا،اما الثوبة،يا اما العذاب،في القبر وفي الجحيم،حفضنا،الله،جميعا،من العذابين،اللهم،ااامييين
ليذهب هذا الحيوان إلى الكباريهات والنوادي الليلية ليفتي فيما يعرفه ،اما السياسة فليس مجاله.
Vous êtes très mal placé pour juger des décisions prises par une commission scientifique
Peut être tu connais la musique ou le plutôt le rap qui a fait de toi une personne publique qui devrait donner l’exemple aux jeunes qui vous suivent . .
عييت من نقرى فهاذ الابيات ديال راب rap او ملقيتش الريتم اللى غادي تغني عليه . آه عاد فهمت آس بغيتي تقول ….والو فوالو فوالو . كلام فارغ او تقيييييييييييييل حتى ندمت علاش عطيتك الوقت. اللهم اغفر لي ….
شكون هذا باش يقول هذا الكلام الله يلعن من لا يحشم
كون عا كنتي فنان دوزها لك وسير قلب على شي حاجة ديرها ونقص من الهضرة والماكلة
La 3ala9a Chkon nta
لا يهمك الا المال انت مغني ولا علاقة لك بامور الدولة في تسيير الجائحة في هذه الظروف الواجب على المسلمين الرجوع والتدرع الى الله سبحانه وتعالى ليرفع عنا هذا الوباء وانت تبحت على السهرات لتفتن الناس وتصدهم على دينهم الله المستعان اللهم ارفع عنا هذا البلاء
حتى الفم نتاعو بيك.
خاصة شي تزكية على ما أعتقد.
كلام رديء ينم عن ضعف ثقافي
هذا كبر علي النباح لا يجيد إلا النباح فنان آخر ساعةا
لي سمع شي إگول الله يستر.
لي سمع شي إگول الله يستر.
من هذا البوكيمون