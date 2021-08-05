دون بيغ عن إغلاق النوادي و الحمامات :” قرارات حكومة الغزلان كور و عطي لعور”

نجلاء مزيان - هبة بريس

من جديد، أعرب الرابور المغربي توفيق حازب المعروف ب “دون بيغ”، عن استنكاره الشديد لقرار الحكومة الأخير المتعلق بحظر التنقل الليلي ابتداء من الساعة التاسعة، ومنع التنقل من وإلى مدن الدار البيضاء وأكادير ومراكش، و إغلاق النوادي و الحمامات.

و نشر دون بيغ عبرخاصيةستوري بحسابه الرسمي بموقع تبادل الصور الفيديوهات التدوينة التالية :”تجمع حزبي ماشي مشكل، كويسات فالبار ماشي مشكل، نشير الكديدة فالبحر ماشي مشكل”.

و أضاف :” تجمع فبلايص التلقيح واحد فوق واحد ماشي مشكيل، الدوران فالمولات تال الثمنية د الليل ماشي مشكيل، مرجان مدكوك وقيصاريات مفركعين ماشي مشكيل ولكن ماترينيش وماتمشيش لمدينة خرى وماتعومش فالحمام”.

و اختتم تدوينته قائلا:” هادو هما القرارات الصائبة ديال حكومة الغزلان كور واعطي العور”.

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