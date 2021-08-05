أولمبياد طوكيو: إقصاء المغربي صديقي في نصف نهاية سباق 1500م

2021-08-05 / 2:36 مساءً
0
هبة بريس

أقصي العداء المغربي عبد اللطيف صديقي، اليوم الخميس، في نصف نهاية سباق 1500م، لمسابقة ألعاب القوى، ضمن دورة الألعاب الأولمبية ال32 التي تحتضنها حاليا طوكيو وتستمر إلى غاية 8 غشت الجاري.

وخرج صديقي من المنافسة بعد احتلاله المركز الثامن للسلسلة الإقصائية الثانية بقطعه المسافة في زمن قدره 3 د و33 ث و59 /100.

وعاد المركز الأول للكيني أبيل كيبسونغ بتوقيت 3 د و31 ث و 65 /100، متبوعا بالنرويجي جاكوب إنجبريجتسين بتوقيت 3 د و32 ث و13 /100 والبريطاني جوش كير بتوقيت 3 د و32 ث و18 /100.

وكان عبد اللطيف صديقي تأهل ،أول أمس الثلاثاء، إلى نصف نهاية سباق 1500م بعدما حل خامسا في السلسلة الأولى للدور الأول بقطعه مسافة السباق في ظرف 3 د و36 ث و23 /100. وسيجرى السباق النهائي لمسافة 1500م يوم سابع غشت الجاري.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الجامعة توقف فوزي البنزرتي 6 مباريات وتغرمه مبلغ 50 ألف درهما

الجامعة توقف فوزي البنزرتي 6 مباريات وتغرمه مبلغ 50…

2021-08-05 / 5:40 مساءً
Photo of جمعية أمراض القلب: الإكثار من ممارسة الرياضة قد يقتل مرضى كورونا

جمعية أمراض القلب: الإكثار من ممارسة الرياضة قد يقتل…

2021-08-05 / 3:20 مساءً
Photo of وفاة أحمد بلقرشي الحارس السابق للكوكب المراكشي والمنتخب الوطني

وفاة أحمد بلقرشي الحارس السابق للكوكب المراكشي والمنتخب الوطني

2021-08-05 / 10:10 صباحًا
Photo of الجامعة توقف مسؤولا عن نادي رياضي بتارودانت مدى الحياة

الجامعة توقف مسؤولا عن نادي رياضي بتارودانت مدى الحياة

2021-08-04 / 4:59 مساءً
Photo of ابنة مارتيل تنافس على الذهب بأولمبياد طوكيو

ابنة مارتيل تنافس على الذهب بأولمبياد طوكيو

2021-08-03 / 9:57 مساءً
Photo of “لوبوان” الفرنسية…المغربي سفيان البقالي وضع حدا لهيمنة الكينيين

“لوبوان” الفرنسية…المغربي سفيان البقالي وضع حدا لهيمنة الكينيين

2021-08-03 / 8:13 مساءً
Photo of الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” يقرر إيقاف عيسى حياتو

الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” يقرر إيقاف عيسى حياتو

2021-08-03 / 7:30 مساءً
Photo of صحيفة سعودية: سفيان البقالي كسر هيبة الكينيين

صحيفة سعودية: سفيان البقالي كسر هيبة الكينيين

2021-08-03 / 11:51 صباحًا
Photo of البقالي عن انسحابه من 1500 متر: “لم أحصل على الراحة الكافية.. نمت ساعة واحدة”

البقالي عن انسحابه من 1500 متر: “لم أحصل على…

2021-08-03 / 11:15 صباحًا
Photo of لأول مرة منذ 2004.. النشيد الوطني المغربي يعزف بطوكيو

لأول مرة منذ 2004.. النشيد الوطني المغربي يعزف بطوكيو

2021-08-03 / 10:22 صباحًا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق