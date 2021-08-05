أولمبياد طوكيو: إقصاء المغربي صديقي في نصف نهاية سباق 1500م

هبة بريس

أقصي العداء المغربي عبد اللطيف صديقي، اليوم الخميس، في نصف نهاية سباق 1500م، لمسابقة ألعاب القوى، ضمن دورة الألعاب الأولمبية ال32 التي تحتضنها حاليا طوكيو وتستمر إلى غاية 8 غشت الجاري.

وخرج صديقي من المنافسة بعد احتلاله المركز الثامن للسلسلة الإقصائية الثانية بقطعه المسافة في زمن قدره 3 د و33 ث و59 /100.

وعاد المركز الأول للكيني أبيل كيبسونغ بتوقيت 3 د و31 ث و 65 /100، متبوعا بالنرويجي جاكوب إنجبريجتسين بتوقيت 3 د و32 ث و13 /100 والبريطاني جوش كير بتوقيت 3 د و32 ث و18 /100.

وكان عبد اللطيف صديقي تأهل ،أول أمس الثلاثاء، إلى نصف نهاية سباق 1500م بعدما حل خامسا في السلسلة الأولى للدور الأول بقطعه مسافة السباق في ظرف 3 د و36 ث و23 /100. وسيجرى السباق النهائي لمسافة 1500م يوم سابع غشت الجاري.

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