البام والاستقلال أكبر المرشحين لانتزاع مقعدين بمجلس المستشارين الخاص بغرف الفلاحة

ع اللطيف بركة : هبة بريس

كشفت مصادر خبيرة في شأن الانتخابات المهنية الخاصة بغرف الفلاحة بالمغرب، أن هناك توقعات بإقتسام المقعدين المخصصين لثلاث غرف ( مراكش – اسفي و سوس ماسة و درعة تافيلالت) بين حزبي الأصالة والمعاصرة الأكثر تمثيلية بغرفة مراكش و بين حزب الاستقلال الاكثر تمثيلية لغرفتي سوس ماسة ودرعة تافيلالت.

وأضافت مصادرنا أن المرشحة زينب قيوح بالغرفة الفلاحية لسوس ماسة، الاوفر حظا. لانتزاع هذا المقعد، بينما المقعد الثاني سيكون من نصيب مرشح البام بغرفة مراكش اسفي.

وتمثل غرفة مراكش اسفي أكثر عدد في اعضاءها الذي يتجاوز 109 مقعد بينما غرفة سوس ماسة بأزيد من 55 مقعد تليها غرفة درعة تافيلالت بأزيد من 36 مقعد.

ويشير القانون المنظم لانتخابات الغرف المهنية ضمان تمثيلية النساء في كل الغرف عبر تخصيص عدد من المقاعد حصريا للنساء في كل غرفة فلاحية، حيث يحدد هذا العدد في مقعدين (2) اثنين بالنسبة للغرف التي لا يزيد عدد أعضائها على 30 عضوا، مع زيادة مقعد واحد عن كل 10 أعضاء بالنسبة للغرف التي يتجاوز عدد أعضائها 30 عضوا، ولا يحول ذلك دون حقهن في الترشح برسم المقاعد الأخرى التي تشتمل عليها الغرف المذكورة.

وستسفر نتائج إقتراع يوم غد الجمعة 6 غشت، عن فوز 20 عضوا بمجلس المستشارين سيمثلون الغرف المهنية بثلاث جهات بالمغرب.

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