البروفيسور الابراهيمي: نحن نؤدي فاتورة عيد الأضحى
أكد البروفيسور عزالدين الابراهيمي، مدير مختبر البيوتكنولوجيا الطبية بكلية الطب والصيدلة بالرباط، أن الأرقام المسجلة في عدد الإصابات بفيروس متحور دلتا، كانت متوقعة لاسيما وأننا نقف اليوم أمام تسديد فاتورة عيد الأضحى وما عرفته بلادنا من حركية وتنقلات للمواطنين ساهمت بشكل كبير في انتشار هذا الفيروس المعروف أصلا بسرعة انتشاره.
وأضاف الابراهيمي الذي حل ضيفا على القناة الثانية في أخبار الظهيرة اليوم الخميس، أن عدد الوفيات يبقى منخفضا مقارنة مع السنة الماضية، ومرد ذلك حسب قوله إلى حملة التطعيم التي أطلقها المغرب تحت القيادة الحكيمة للملك محمد السادس نصره، وتدخل باقي المتدخلين من وزارة وصية على القطاع وسلطات عمومية.
وخاطب الابراهيمي الضمير الحي لكافة المغاربة بالتقيد بالإجراءات والتدابير الاحترازية، والانخراط الجدي والمسؤول في حملة التطعيم التي تعرفها مختلف المناطق ببلادنا والتي وفرت لها امكانيات بشرية ولوجستيكية بغرض انجاحها وتحقيق المناعة الجماعية، منوها بالدور الريادي الذي تقوم به الأطر الطبية والتمريضية في مواجهة تداعيات الجائحة.
وأشار الابراهيمي أن الأسبوعين المقبلين يبقيا حاسمين للخروج من المحنة في ظل التدابير الاحترازية التي اعتمدتها الحكومة في علاقتها مع مدى التزام المواطنين بها من جهة، وتسريع وثيرة عملية التلقيح من جهة أخرى، كلها عوامل من شأنها أن تغير الأرقام على الأرض.
ودعا البروفيسور الابراهيمي إلى استحضار الذكاء الجماعي للمغاربة، ودوره في مواجهة الأزمات، مشيرا أن الخروج من هذا النفق مرتبط أساسا بتظافر الجهود، دون أن ينسى الاستباقية التي انتهجها المغرب منذ الوهلة الأولى في تعاطيه مع الجائحة، والرؤية الملكية الحكيمة التي مكنت المغرب من حصوله على حصته من اللقاحات التي جنبت البلاد الويلات مقارنة بما عرفته ولازالت تعرفه دول أخرى مجاورة.
13 تعليقات
نحن ندفع فاتورة فتح الحدود أما عيد الأضحى فتأثيره محدود .
الأسواق ممتلئة دائما بالناس والازدحام في جميع المرافق لماذا لم نؤدي فاتورتها من قبل لماذا كل شيئ تربطونه بالدين وبالشعائر الدينية كفاكم نفاقا وكذبا. المغاربة فاقوا وعاقوا
المومن لا يلذغ من الجحر مرتين
الشواطئ و الأسواق والمول وكبار المتاجر …ليست أسباب ،فقط كل مايتعلّق بالشعائر الاسلامية هي السبب!!!؟؟؟
قبح الله سعيك، مابالك غي عيد الأضحى، البحر و الصيف، المقاهي التجمعات الحزبية….. كلشي عادي إلا الشعائر الدينية هي المشكل. اصبحتم تحاربون كل ما يمت للدين. الصلوات….
وماذا عن أمريكا والبرازيل ودول أخرى لا تعرف عيد الأضحى
لله الأمر من قبل ومن بعد
لم تستفيدوا من درس السنة الماضية، رغم تأكيد جميع المسؤولين بأنه كان بالأجدر عدم الاحتفال بعيد الأضحى ورغم ذلك أعدتم نفس الخطأ وستعيدونه السنة المقبلة
بل نحن نؤدي فاتورة دخول المغاربة الخارج من شتى بلدان العالم و فتح الحدود فلا نكذب على أنفسنا.
لا علاقة بكورونا بسبب عيد الاضحى ايها البروفسور.ولا علاقة بدخول الجالية ايضا.كورونا كما قال بعض المحليلين منذ بداية هذه الجاءحة ستطول الى 5سنوات او اكثر.
ياك اشعيبي واقيلا مكانش عندك بش تشري الحولي عليها باش خرجتي بهاد تقرير اوا الله ينعل الي ميحشم
بل نحن نؤدي فاتورة حملة التلقيح المسعورة التي لطالما افتخر بها الابراهيمي على كونها سبقت حملات التلقيح في أوروبا. صار معروفا أن المتحورات و منها دلتا تكونت عند الملقحين يا بروفيسور و العديد من البروفيسورات مثلك شهدوا بذلك و لكنه محرم عليهم أن يظهروا في وسائل الإعلام.
الموجة عالمية ..ويعلم الله ماذا تحت الطاولة..
ونتا بانليك غي عيد إسلامي ..،بازز على السنطيحة والجبهة ..
عموما مثلكم غير متضرر ماديا بهاد الجائحة ،المشكل عند المسكين…،بسسيف تخرجو عينيكوم.
واش هذا بروفيسور ولا حلايقي؟ جميع خرجاته تحتوي على كل شئ سوى المادة العلمية….المرجو استشارة ذوي الاختصاص اما الحلايقية فلا مكان لهم في المنابر الاعلامية