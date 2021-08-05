كوورونا المغرب
الصورة من الارشيف

البروفيسور الابراهيمي: نحن نؤدي فاتورة عيد الأضحى

2021-08-05 / 1:48 مساءً
13
محمد منفلوطي _ هبة بريس

أكد البروفيسور عزالدين الابراهيمي، مدير مختبر البيوتكنولوجيا الطبية بكلية الطب والصيدلة بالرباط، أن الأرقام المسجلة في عدد الإصابات بفيروس متحور دلتا، كانت متوقعة لاسيما وأننا نقف اليوم أمام تسديد فاتورة عيد الأضحى وما عرفته بلادنا من حركية وتنقلات للمواطنين ساهمت بشكل كبير في انتشار هذا الفيروس المعروف أصلا بسرعة انتشاره.

وأضاف الابراهيمي الذي حل ضيفا على القناة الثانية في أخبار الظهيرة اليوم الخميس، أن عدد الوفيات يبقى منخفضا مقارنة مع السنة الماضية، ومرد ذلك حسب قوله إلى حملة التطعيم التي أطلقها المغرب تحت القيادة الحكيمة للملك محمد السادس نصره، وتدخل باقي المتدخلين من وزارة وصية على القطاع وسلطات عمومية.

وخاطب الابراهيمي الضمير الحي لكافة المغاربة بالتقيد بالإجراءات والتدابير الاحترازية، والانخراط الجدي والمسؤول في حملة التطعيم التي تعرفها مختلف المناطق ببلادنا والتي وفرت لها امكانيات بشرية ولوجستيكية بغرض انجاحها وتحقيق المناعة الجماعية، منوها بالدور الريادي الذي تقوم به الأطر الطبية والتمريضية في مواجهة تداعيات الجائحة.

وأشار الابراهيمي أن الأسبوعين المقبلين يبقيا حاسمين للخروج من المحنة في ظل التدابير الاحترازية التي اعتمدتها الحكومة في علاقتها مع مدى التزام المواطنين بها من جهة، وتسريع وثيرة عملية التلقيح من جهة أخرى، كلها عوامل من شأنها أن تغير الأرقام على الأرض.

ودعا البروفيسور الابراهيمي إلى استحضار الذكاء الجماعي للمغاربة، ودوره في مواجهة الأزمات، مشيرا أن الخروج من هذا النفق مرتبط أساسا بتظافر الجهود، دون أن ينسى الاستباقية التي انتهجها المغرب منذ الوهلة الأولى في تعاطيه مع الجائحة، والرؤية الملكية الحكيمة التي مكنت المغرب من حصوله على حصته من اللقاحات التي جنبت البلاد الويلات مقارنة بما عرفته ولازالت تعرفه دول أخرى مجاورة.

ما رأيك؟
المجموع 12 آراء
1

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of مطالب لرئيس الحكومة بدعم القطاعات المتضررة من قرارات الإغلاق

مطالب لرئيس الحكومة بدعم القطاعات المتضررة من قرارات الإغلاق

2021-08-05 / 8:48 مساءً
Photo of البحرية الملكية تنقذ 30 مهاجرا بعرض مياه العيون

البحرية الملكية تنقذ 30 مهاجرا بعرض مياه العيون

2021-08-05 / 7:58 مساءً
Photo of لأول مرة بالمحاكم …هيئة المحامون تنسحب من حفل تنصيب قضاة بكلميم

لأول مرة بالمحاكم …هيئة المحامون تنسحب من حفل تنصيب…

2021-08-05 / 7:07 مساءً
Photo of “الصحة” تدعو الحوامل والمرضعات والمصابون بالحساسية إلى الإقبال على التلقيح ضد كورونا

“الصحة” تدعو الحوامل والمرضعات والمصابون بالحساسية إلى الإقبال على…

2021-08-05 / 6:51 مساءً
Photo of أعلى حصيلة يومية منذ بداية الوباء..12.039 إصابة و72 وفاة بكورونا

أعلى حصيلة يومية منذ بداية الوباء..12.039 إصابة و72 وفاة…

2021-08-05 / 4:35 مساءً
Photo of مديرية الحموشي تحتفل بأبناء وأيتام رجال الامن الوطني بالعيون

مديرية الحموشي تحتفل بأبناء وأيتام رجال الامن الوطني بالعيون

2021-08-05 / 4:18 مساءً
Photo of بعد منع الأعراس.. أسعار الدجاج تعاود الانخفاض وسط تذمر مربي الدواجن

بعد منع الأعراس.. أسعار الدجاج تعاود الانخفاض وسط تذمر…

2021-08-05 / 3:51 مساءً
Photo of أدوية كورونا تختفي من الصيدليات و “فيتامين س” الأكثر مبيعا هذا الشهر

أدوية كورونا تختفي من الصيدليات و “فيتامين س” الأكثر…

2021-08-05 / 12:28 مساءً
Photo of عامل ميدلت وقائد الريش “يتجاهلان” لفتيت بخصوص تقرير “البناء العشوائي” بالاراضي السلالية

عامل ميدلت وقائد الريش “يتجاهلان” لفتيت بخصوص تقرير “البناء…

2021-08-05 / 12:11 مساءً
Photo of سطات.. إعدام شارع يخنق حركة المرور ويطمس الذاكرة

سطات.. إعدام شارع يخنق حركة المرور ويطمس الذاكرة

2021-08-05 / 11:36 صباحًا

‫13 تعليقات

  2. الأسواق ممتلئة دائما بالناس والازدحام في جميع المرافق لماذا لم نؤدي فاتورتها من قبل لماذا كل شيئ تربطونه بالدين وبالشعائر الدينية كفاكم نفاقا وكذبا. المغاربة فاقوا وعاقوا

  5. قبح الله سعيك، مابالك غي عيد الأضحى، البحر و الصيف، المقاهي التجمعات الحزبية….. كلشي عادي إلا الشعائر الدينية هي المشكل. اصبحتم تحاربون كل ما يمت للدين. الصلوات….

  7. لم تستفيدوا من درس السنة الماضية، رغم تأكيد جميع المسؤولين بأنه كان بالأجدر عدم الاحتفال بعيد الأضحى ورغم ذلك أعدتم نفس الخطأ وستعيدونه السنة المقبلة

  9. لا علاقة بكورونا بسبب عيد الاضحى ايها البروفسور.ولا علاقة بدخول الجالية ايضا.كورونا كما قال بعض المحليلين منذ بداية هذه الجاءحة ستطول الى 5سنوات او اكثر.

  11. بل نحن نؤدي فاتورة حملة التلقيح المسعورة التي لطالما افتخر بها الابراهيمي على كونها سبقت حملات التلقيح في أوروبا. صار معروفا أن المتحورات و منها دلتا تكونت عند الملقحين يا بروفيسور و العديد من البروفيسورات مثلك شهدوا بذلك و لكنه محرم عليهم أن يظهروا في وسائل الإعلام.

  12. الموجة عالمية ..ويعلم الله ماذا تحت الطاولة..
    ونتا بانليك غي عيد إسلامي ..،بازز على السنطيحة والجبهة ..
    عموما مثلكم غير متضرر ماديا بهاد الجائحة ،المشكل عند المسكين…،بسسيف تخرجو عينيكوم.

  13. واش هذا بروفيسور ولا حلايقي؟ جميع خرجاته تحتوي على كل شئ سوى المادة العلمية….المرجو استشارة ذوي الاختصاص اما الحلايقية فلا مكان لهم في المنابر الاعلامية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق