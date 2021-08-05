لمجرد يطلب من جمهوره عدم الربط بين مشاكله الخاصة و إبداعه الفني

هبة بريس - القسم الفني

كشف النجم المغربي سعد لمجرد، رفضه في استمرار إقحام مشاكله الخاصة و ربطها بعمله، لافتا إلى ضرورة اهتمام الجمهور بإبداع الفنان فقط والابتعاد عن حياته الخاصة.

وقال لمجرد خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “التاسعة” الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، إن الجمهور يجب أن يحب الفنان من أجل فنه فقط، دون أن يتدخل في حياته الشخصية.

و استرسل قائلا، أنه اذا كان الفنان يبذل مجهود في فنه و يحاول إرضاء جمهوره، فيجب التركيز على فنه و أعماله فقط.

وأضاف أن ما تم تداوله سابقا ضده، عبر هاشتاقات على موقع تويتر، اعتمدت على معلومات غير صحيحة على الإطلاق، واصفًا ما جرى معه بأنه كان “موجة متعمدة”.

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