فايزر وبيونتيك تكشفان عن اتفاقية لتزويد المغرب بكميات من لقاح كورونا
هبة بريس - الرباط
أعلنت شركتا فايزر و بيونتيك عن إبرام اتفاقية مع وزارة الصحة لتزويد المملكة باللقاح المضاد لفيروس كورونا.
و ذكرت الشركتان أنه بناء على طلب وزارة الصحة المغربية فسيتم تسليم اللقاح خلال السنة الجارية.
كما هنأ المدير الاقليمي لفايزر بشمال افريقيا و المدير العام لمختبرات فايزر بالمغرب – هنأ- السلطات المغربية على جميع القرارات و التدابير المتخذة لمكافحة جائحة كوفيد 19.
هذا وكانت تقارير إعلامية قد تحدتث عن تزويد فايزر وبيونتيك للمغرب بحوالي مليوني جرعة من اللقاح المضاد لكورونا قبل متم السنة.
ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
0
1