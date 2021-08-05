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فايزر وبيونتيك تكشفان عن اتفاقية لتزويد المغرب بكميات من لقاح كورونا

2021-08-05 / 1:16 مساءً
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هبة بريس - الرباط

أعلنت شركتا فايزر و بيونتيك عن إبرام اتفاقية مع وزارة الصحة لتزويد المملكة باللقاح المضاد لفيروس كورونا.

و ذكرت الشركتان أنه بناء على طلب وزارة الصحة المغربية فسيتم تسليم اللقاح خلال السنة الجارية.

كما هنأ المدير الاقليمي لفايزر بشمال افريقيا و المدير العام لمختبرات فايزر بالمغرب – هنأ- السلطات المغربية على جميع القرارات و التدابير المتخذة لمكافحة جائحة كوفيد 19.

هذا وكانت تقارير إعلامية قد تحدتث عن تزويد فايزر وبيونتيك للمغرب بحوالي مليوني جرعة من اللقاح المضاد لكورونا قبل متم السنة.

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