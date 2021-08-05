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أدوية كورونا تختفي من الصيدليات و “فيتامين س” الأكثر مبيعا هذا الشهر

2021-08-05 / 12:28 مساءً
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هبة بريس - الدار البيضاء

وجد عدد من الراغبين في اقتناء الأدوية الخمسة الموصى بها للمصابين بأعراض كورونا صعوبات جمة في إيجاد البروتوكول العلاجي السالف الذكر بعد أن اختفت تقريبا تلك الأدوية من الصيدليات خاصة بالمدن الكبرى.

المثال هنا نسوقه من مدينة القنيطرة، حيث أكد صاحب صيدلية وسط المدينة في حديث لهبة بريس أن هناك إقبالا كبيرا في الآونة الأخيرة على طلب الأدوية المنصوح بها لمرضى كورونا.

و أضاف ذات المتحدث أن “فيتامين س” هو الأكثر طلبا هذا الشهر، حيث و بالرغم من اقتناء كميات كبيرة منه من طرف الصيدليات غير أن الطلب المتزايد عليه أفرغ تقريبا مخزون الصيدليات من هذا المكمل الغذائي الحيوي.

و شدد الطبيب الصيدلي على أن ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا مؤخرا و كذا ظهور أعراض الحمى و صداع الرأس و الزكام و سيلان الأنف لدى فئة كبيرة من المواطنين جعلتهم يسرعون للصيدليات لاقتناء بعض الأدوية التي ترفع مناعة الجسم و منها “فيتامين س”، مضيفا أن المصالح الصيدلية تعمل جاهدة على توفير كل الأدوية و خاصة المتضمنة في البروتوكول العلاجي لمرضى كورونا.

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