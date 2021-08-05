لقاح كورونا
لقاح ضد كورونا

فرنسا تكشف موعد الجرعة الثالثة من لقاحات كورونا

2021-08-05 / 10:57 صباحًا
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هبة بريس - وكالات

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إنه من المحتمل أن يتم منح كبار السن والأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بكورونا، جرعة ثالثة من اللقاحات المضادة للفيروس اعتبارا من الشهر المقبل.

وأعلن ماكرون في منشور عبر حسابه الرسمي على موقع “إنستغرام”، اليوم الخميس: “من المحتمل أن يكون لكبار السن والأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس، جرعة ثالثة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا”.

وتابع: “فرنسا تعمل على بدء التطعيم بالجرعة الثالثة اعتبارا من سبتمبر المقبل”.

وأضاف الرئيس الفرنسي: “الجرعة الثالثة ربما تكون ضرورية لكبار السن والأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس وليس لكل الأشخاص”.

وتحاول حكومة ماكرون المضي قدما في برنامجها الخاص بتطعيم السكان، في الوقت الذي تواجه فيه البلاد موجة رابعة من إصابات كورونا، تسببت في خروج المظاهرات إلى الشوارع للتنديد بالإجراءات الحكومة الخاصة بالتعامل مع تلك الأزمة.

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