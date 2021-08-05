دنيا باطما وابتسام باطما

دنيا بطمة تنفي إصابتها و شقيقتها بفيروس كورونا

2021-08-05 / 10:39 صباحًا
1
نجلاء مزيان - هبة بريس

تداولت بعض الصفحات الكبرى الخاصة بأخبار الفن والمشاهير المغاربة بمختلف منصات التواصل الاجتماعي، خبر إصابة الفنانة دنيا بطمة و شقيقتها ابتسام بفيروس كورونا المستجد.

الأمر الذي جعل دنيا تخرج عن صمتها و تنفي خبر إصابتها، عبر نشرها تدوينة بحسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات جاءت كالتالي:”هذا خبر كاذب و الحمد لله صحتنا بألف خير انا و إبتسام معندناش أبدا إصابة بكورونا”.

و واصلت الفنانة المغربية :”و خويا فؤاد الحمد لله صحته في تحسن، بالشفاء العاجل ان شاء، و شكرا على سؤالكم”.

و الجدير بالذكر أن فؤاد قبيبو زوج ابتسام شقيقة دنيا بطمة، كان قد أعلن مؤخرا عن خبر إصابته بكوفيد -19.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of دون بيغ عن إغلاق النوادي و الحمامات :” قرارات حكومة الغزلان كور و عطي لعور”

دون بيغ عن إغلاق النوادي و الحمامات :” قرارات…

2021-08-05 / 2:54 مساءً
Photo of لمجرد يطلب من جمهوره عدم الربط بين مشاكله الخاصة و إبداعه الفني

لمجرد يطلب من جمهوره عدم الربط بين مشاكله الخاصة…

2021-08-05 / 1:37 مساءً
Photo of رشيد العلالي: واش كورونا كيخرج مع التاسعة وخمس دقائق ليلا؟

رشيد العلالي: واش كورونا كيخرج مع التاسعة وخمس دقائق…

2021-08-04 / 4:43 مساءً
Photo of بوطازوت تنفي معرفتها بفاتي جمالي.. و الأخيرة تعلق

بوطازوت تنفي معرفتها بفاتي جمالي.. و الأخيرة تعلق

2021-08-04 / 4:10 مساءً
Photo of كورونا.. مسرح محمد الخامس يعلق جميع أنشطته

كورونا.. مسرح محمد الخامس يعلق جميع أنشطته

2021-08-04 / 1:18 مساءً
Photo of الكوميدي باسو :” كاين شي فهايمية كينصحو عباد الله و كأنهم ملائكة “

الكوميدي باسو :” كاين شي فهايمية كينصحو عباد الله…

2021-08-03 / 5:23 مساءً
Photo of “دون بيغ” يصف قرارات الحكومة ب”العشوائية”

“دون بيغ” يصف قرارات الحكومة ب”العشوائية”

2021-08-03 / 3:52 مساءً
Photo of وجدة .. فنانون يصدرون عملا فنيا تعبيرا عن حبهم للملك والوطن

وجدة .. فنانون يصدرون عملا فنيا تعبيرا عن حبهم…

2021-08-03 / 2:21 مساءً
Photo of أسامة رمزي: “الحكومة تحت شعار إفتحي يا وردة إغلقي يا وردة”

أسامة رمزي: “الحكومة تحت شعار إفتحي يا وردة إغلقي…

2021-08-03 / 1:28 مساءً
Photo of وفاة الفنانة فاطمة الركراكي

وفاة الفنانة فاطمة الركراكي

2021-08-02 / 10:52 صباحًا

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق