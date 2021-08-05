في ثاني أيام الحجر.. السلطات تواصل الاعتقالات و تفرغ شوارع البيضاء
تواصلت الحملات الأمنية المكثفة بشوارع الدار البيضاء طيلة ساعات حظر التنقل الليلي، حيث تمكنت الدوريات الأمنية المدعمة بعناصر السلطة المحلية من توقيف و اعتقال عدد من خارقي قانون الحجر الصحي.
و حسب ما عاينت هبة بريس ، فقد انتشرت عشرات السدود الأمنية و القضائية بكل مناطق العاصمة الاقتصادية و خاصة في المداخل من جهة عين السبع و البرنوصي و سيدي معروف و عين دياب و في طريق بوسكورة و عبر طريق مديونة و كذلك وسط المدينة.
و صدرت تعليمات صارمة للعناصر الأمنية بضرورة تطبيق القانون بشكل مشدد على كل مخالفي حظر التنقل الليلي الذين لا يتوفرون على سند قانوني يسمح لهم بالتجول بين الساعة التاسعة مساءا و الخامسة صباحا.
و بفعل الإجراءات الصارمة التي تم تطبيقها خلال اليومين الأولين لدخول قانون حظر التنقل من التاسعة ليلا للخامسة صباحا، باتت شوارع الدار البيضاء شبه فارغة في هاته الفترة و تكاد حركة السير تنعدم بها.
2 تعليقات
في حي بورنازيل وعلى بعد اقل من 50متر من الدائرة 26 المدشنة حديثا يتجمع اكثر من عشرين شابا وكبار السن ويلعبو الكرة بالشارع حتى ساعات الصبح الاولى و السيارات الشرطة يمر عليهم ذهابا و ايابا ولا شيء يحدث
الذين لا يتوفرون على سند قانوني او بنت الكوميسير