أحمد بلقرشي

وفاة أحمد بلقرشي الحارس السابق للكوكب المراكشي والمنتخب الوطني

2021-08-05 / 10:10 صباحًا
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هبة بريس

فقدت الساحة الرياضية الوطنية، أحد الرموز الكروية البارزة، بوفاة حارس المرمى أحمد بلقرشي الملقب بـ”الشاوي”، وذلك حسبما علم لدى أسرته.

ويعد الراحل أحد أفضل اللاعبين الذين حملوا قميص فريق الكوكب المراكشي، والمنتخب الوطني خلال سبعينيات القرن الماضي خاصة خلال الأطوار النهائية لكأس الأمم الإفريقية سنة 1972 بالكاميرون وكأس العالم بميونخ سنة 1974.

كما تألق الراحل أيضا، ضمن الألعاب الأولمبية الصيفية لسنة 1972 المقامة بميونخ الألمانية، إلى حدود تصفيات كأس الأمم الإفريقية في 1996.

وازداد أحمد بلقرشي سنة 1952 بدرب ضباشي بالمدينة العتيقة بمراكش، والتحق بفارس النخيل عندما كان عمره 13 سنة، قبل أن يحمل قميص المنتخب الوطني ضمن جيل بيتشو، خليفة، والزهراوي، وبوجمعة وكالا وغيرهم.

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