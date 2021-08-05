أول مركز رقمي ومندمج لتسريع وتيرة عملية التلقيح ضد كوفيد-19

2021-08-05 / 9:15 صباحًا
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هبة بريس

أعلنت وزارة الصحة المغربية، أنه في إطار الجهود الوطنية للتصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد، ومن أجل التسريع من وتيرة عملية التلقيح الوطنية ضد كوفيد-19، ترأس وزير الصحة، خالد ايت طالب، الأربعاء 04 غشت 2021، بعمالة النواصر – الدار البيضاء، مراسيم افتتاح أول مركز رقمي ومندمج للتلقيح بالمغرب.

وسيمكن هذا المركز الرقمي والمندمج الذي يتواجد بمنطقة الرحمة – عمالة النواصر، ويمتد على مساحة 2200 متر مربع، من تلقيح 3000 إلى 4000 شخص يوميًا، من رقمنة مسار عملية التلقيح الوطنية بأكملها بفضل نظام معلوماتي يسمح بتحديد هوية المواطنات والمواطنين وتسجيلهم، مرورا بالكشف المخبري عن الفيروس ، فضلا عن تتبع وتيرة عملية التلقيح بشكل يومي، وبالتالي فإن هذا النظام المعلوماتي سيسمح بتجويد خدمات هذا المركز لفائدة المواطنات والمواطنين.

كما يتميز هذا المركز بعدة خصائص تجعل منه بيئة يتم التحكم فيها بالكامل عبر أجهزة استشعار ذكية تمكن من التحكم في سلسلة تبريد اللقاحات، فضلا عن الإشراف وإدارة وتحليل البيانات الطبية والبيانات البيئية والبيانات اللوجستية المسجلة بواسطة المعدات وأجهزة الاستشعار المتصلة.

وأضاف بلاغ وزارة الصحة، أن إحداث هذا المشروع، سيساهم في تعزيز إشعاع المملكة المغربية كنموذج يحتذى به في التعامل المثالي في التصدي لجائحة كوفيد-19 وآثارها، كما سيعزز طموح بلادنا في تحقيق سيادة صحية متفردة عبر تطوير نظام صحي أكثر ذكاءً وابتكارا.

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