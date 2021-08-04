آندرو كومو

دائرة التحقيق بالتحرش الجنسي تحاصر حاكم نيويورك

2021-08-04 / 10:30 مساءً
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هبة بريس ـ وكالات

تعرض حاكم نيويورك آندرو كومو لمزيد من التحقيقات من ممثلي الادعاء المحلي، وزادت مطالبته بالاستقالة بعد يوم من تحقيق المدعية العامة في الولاية، خلص إلى أنه تحرش بـ11 امرأة.

وخلص التحقيق الذي جاء في تقرير من 168 صفحة إلى أن كومو لمس أو قبّل أو تحرش لفظيا بنساء بينهن موظفات حكوميات سابقات وحاليات وانتقم من واحدة على الأقل عندما اتهمته بسوء السلوك الجنسي.

ولم توجه المدعية العامة في الولاية اتهامات جنائية لكومو لكن بمقدور ممثلي الادعاء المحليين فعل ذلك.

وأعلنت عدة جهات قضائية في نيويورك أنها ستنظر في سلوكيات كومو.

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