تنصيب ” حاتم حراث ” وكيلا للملك بالمحكمة الإبتدائية بالإقليم.

هبة بريس ـ خنيفرة

شهدت المحكمة الابتدائية بمدينة خنيفرة، عشية اليوم الاربعاء 4 غشت 2021 حفل تنصيب ” حاتم حراث ” وكيلا للملك على إبتدائية خنيفرة ، قادما إليها من مدينة فاس.

وقد حضر حفل التنصيب عامل الاقليم وعدة شخصيات مدنية و أمنية وسياسية وقضائية.

وتعهد ” حاتم حراث ” المعروف بخدماته المتواصلة وحسن خلقه في كلمته بأن يكون في مستوى الثقة المولوية الشريفة التي حظي بها، مؤكدا حرصه على تنفيد مضمون توجيهات السيد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية و الرامية إلى تحقيق النجاعة في العمل القضائي بدائرة نفوذ هذه المحكمة، و السهر على تقريب العدالة من المتقاضين وفقا لقيم النزاهة و الاستقامة و الشفافية، و الحفاظ على استقلال القضاء ، و على نشر القيم القضائية الفضلى المنصوص عليها في مدونة الأخلاقيات بين قضاة الدائرة القضائية.

قبل أن يختتم كلمته بالدعاء لجلالة الملك بموفور الصحة والعافية وأن يديم سبحانه وتعالى على بلدنا نعمة الاستقرار والهناء.

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