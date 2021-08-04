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العيون..إجهاض عملية للهجرة السرية لمهاجرين من بلدان جنوب الصحراء

2021-08-04 / 9:02 مساءً
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هبة بريس ـ الرباط

تمكنت المصالح الأمنية بالعيون، خلال عمليات تمشيطية، قامت بها، خلال اليومين الماضيين، من إنقاذ مجموعة من المهاجرين غير الشرعيين من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، وإجهاض محاولاتهم للهجرة غير الشرعية.

وهمت العملية الأولى إغاثة 75 مواطنا من إفريقيا جنوب الصحراء، انجرف قاربهم وسط مياه البحر، فيما تم خلال العملية الثانية إنقاذ حياة 54 مهاجرا آخر .

كما تمكنت مختلف المصالح الأمنية من إحباط محاولتين للهجرة غير الشرعية، الأولى على بعد 36 كيلومترا من مدينة بوجدور، والثانية بقرية الصيد امكريو بإقليم طرفاية.

وبمدينة العيون تم توقيف 79 شخصا من إفريقيا جنوب الصحراء كانوا يستعدون للإبحار إلى جزر الكناري.

وتندرج هذه العمليات في إطار الجهود المتواصلة والمستمرة للدرك الملكي، والبحرية الملكية، ومندوبية الصيد البحري، والسلطات المحلية، لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.

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